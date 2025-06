Movistar Plus+ lanza canal HDR para ver todos los partidos de LaLiga, incluido el Clásico Madrid-Barça

Movistar Plus+ da un paso más en su apuesta por la alta definición y, a partir de la temporada 2025-2026, emitirá todos los partidos de LaLiga EA Sports incluidos en su catálogo a través de un nuevo canal en calidad HD HDR 1080p. Este formato sustituye al anterior canal UHD, que hasta ahora solo ofrecía encuentros del Real Madrid y el FC Barcelona. Con esta mejora, los aficionados de los 20 equipos de Primera División (incluido el recién ascendido Real Oviedo) podrán disfrutar de una experiencia audiovisual mucho más inmersiva, con mayor profundidad de color, mejores contrastes y una calidad de imagen cercana a la del cine.

Un movimiento marcado por la UEFA

Movistar Plus+ refuerza su apuesta por la alta calidad audiovisual con el lanzamiento del canal LaLiga HDR, que ofrecerá todos los partidos que tiene en propiedad en formato HD HDR 1080p. A diferencia del anterior canal UHD, que solo emitía un partido por jornada (generalmente del Real Madrid o FC Barcelona), este nuevo canal ampliará notablemente la cantidad de encuentros disponibles con mejoras en color, contraste y nitidez. Actualmente, Movistar Plus+ posee los derechos para emitir la mitad de cada jornada de LaLiga, mientras que la otra mitad corresponde a DAZN. No obstante, en tres jornadas por temporada, emitirá todos los partidos, lo que permitirá ver la totalidad de encuentros en calidad HDR. Esta decisión sigue la línea adoptada por la UEFA, que ya estandarizó este formato para sus competiciones europeas. Además, el nuevo canal convivirá con los tradicionales en HD SDR, garantizando compatibilidad con todo tipo de dispositivos sin renunciar a la innovación, según la información proporcionada por el medio especializado MundoPlusTV.

La última hora del panorama internacional, en alta definición

Movistar Plus+ continúa avanzando en su objetivo de ofrecer todos sus canales en alta definición, reforzando así su compromiso con una experiencia televisiva de mayor calidad para sus usuarios. Hace un par día contamos que dos nuevos diales están en proceso de actualizar su señal: BBC World News y CNN International, que hasta ahora solo estaban disponibles en calidad estándar (SD). Aunque ya formaban parte de la oferta televisiva de la plataforma, no era posible verlos en HD a través del decodificador. Además, Movistar Plus+ confirmó la semana pasada la incorporación de la alta definición del canal Baby TV a su parrilla de canales, un paso más en su apuesta por ofrecer todos los contenidos en HD. Este canal infantil, propiedad de The Walt Disney Company, destaca por su programación educativa y entretenida, pensada para niños en edad preescolar.