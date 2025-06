Movistar Plus+ sorprende con dos nuevos canales en HD: así queda su parrilla actualizada

La renovación de Movistar Plus+ sigue su curso y la televisión de pago más importante de nuestro país cuida a sus abonados mejorando la calidad de imagen de sus canales. La llegada de la alta definición ya es palpable en la mayoría de los canales presentes en el servicio de televisión en línea y tras la mejora en imagen del canal de temática infantil Baby TV, dos canales de noticias internacionales se encuentran en periodo de pruebas y pronto llegarán su versión HD a la parrilla de contenidos de Movistar Plus+.

La última hora del panorama internacional, en alta definición

Movistar Plus+ continúa avanzando en su objetivo de ofrecer todos sus canales en alta definición, reforzando así su compromiso con una experiencia televisiva de mayor calidad para sus usuarios. En esta ocasión, dos nuevos diales están en proceso de actualizar su señal: BBC World News y CNN International, que hasta ahora solo estaban disponibles en calidad estándar (SD). Aunque ya formaban parte de la oferta televisiva de la plataforma, no era posible verlos en HD a través del decodificador. Sin embargo, estos canales han comenzado su fase de pruebas para integrarse próximamente en alta definición, lo que supondrá una mejora significativa en la nitidez y claridad de sus emisiones. Por el momento, los usuarios que acceden a Movistar Plus+ desde su app o desde la versión en streaming(disponible por 4,99 euros al mes durante los tres primeros meses) ya pueden disfrutar de estas dos señales en HD. Esta actualización forma parte del esfuerzo progresivo de Movistar por optimizar su parrilla y ofrecer un servicio más competitivo y adaptado a las expectativas actuales de calidad audiovisual. Según el medio especializado ADSL Zone, la llegada oficial de la mejora de la calidad de emisión de estos dos diales será inminente.

A BBC World News y CNN International, Movistar Plus+ confirmó la semana pasada la incorporación de la alta definición del canal Baby TV a su parrilla de canales, un paso más en su apuesta por ofrecer todos los contenidos en HD. Este canal infantil, propiedad de The Walt Disney Company, destaca por su programación educativa y entretenida, pensada para niños en edad preescolar. Entre sus contenidos más populares están 'Charlie y los números', que enseña a contar del 1 al 10 con canciones, y las divertidas historias de 'Walter y Duce'. Con esta mejora de calidad, Baby TV da el salto al HD, ofreciendo una imagen mucho más clara y definida. Movistar Plus+ continúa así su camino para completar toda su oferta televisiva en alta definición, mejorando la experiencia visual de sus clientes más pequeños.