Nebulossa se muestra feliz por cómo ha calado “Zorra” en la sociedad: “no os importaba porque la canción gusta y nos ha unido”

Después de actuar en el Malmö Arena el pasado 11 de mayo con su enérgica actuación de "ZORRA", Nebulossa, los representantes de España en Eurovisión 2024,regresaron a casa para encontrarse con los medios de comunicación que han seguido cada paso de su viaje, desde el Benidorm Fest hasta el gran evento europeo.

Contentos a pesar del resultado

En una emotiva rueda de prensa, Mery Bas, vocalista del dúo, confesó que no habían visto su actuación hasta ese momento. "Al volver a verlo, siento emoción. El día de la actuación queríamos que fuese digna. Soy muy perfeccionista y aún veo algo que mejorar, pero las sensaciones fueron muy buenas", admitió Bas.Sobre el resultado en Eurovisión, Bas comentó que no era lo que esperaban, pero se mostró agradecida por el apoyo recibido: "Queríamos quedar bien para devolveros todo el apoyo pero nos hemos dado cuenta de que no os importaba porque la canción gusta y nos ha unido". Por su parte, Mark Dasousa explicó que aunque les gustaría haber obtenido una mejor posición, han aprendido mucho y valoran el proceso.

María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, elogió el esfuerzo de Nebulossa, calificándolo de "excepcional" y destacando su "generosidad" y "compromiso". Ana María Bordas, también presente, elogió la evolución del grupo desde el Benidorm Fest hasta Eurovisión. A pesar de quedar en el puesto 22, Eizaguirre enfatizó que no considera el resultado como un fracaso y aseguró que Nebulossa son "los ganadores de todo eso", refiriéndose al reconocimiento y apoyo que han recibido.

En la rueda de prensa también estuvieron presentes los bailarines César Louzán y Iosu Martínez, así como la batería Ana Villa, a quienes se agradeció su contribución al éxito de la actuación. Los miembros del grupo reconocieron que hubo momentos difíciles, como la pérdida de un familiar, pero destacaron que, a pesar de todo, disfrutaron de la experiencia y se sintieron orgullosos de representar a España en Eurovisión.