Nuria Roca se apunta al brillo con el top de Zara más deseado y los vaqueros de H&M que mejor sientan

Nuria Roca nunca falla cuando se trata de moda. La presentadora volvió a demostrarlo en su última aparición en El Hormiguero, donde se convirtió en el centro de todas las miradas gracias a un look que mezcla tendencia, brillo y comodidad. Una propuesta que combina prendas de fondo de armario con un guiño festivo y que, además, resulta fácil de replicar.

Un top de Zara para brillar

La valenciana apostó por un top de lentejuelas de Zara Woman Collection que cuesta 39,95 euros y ya se ha convertido en objeto de deseo. Se trata de una prenda de manga larga con cuello barco, tejido de efecto red y un acabado brillante gracias a la aplicación de lentejuelas que lo convierte en el mix perfecto entre un jersey ligero y una blusa sofisticada. Una pieza de temporada que añade luz a cualquier estilismo y que tiene todas las papeletas para agotarse en cuestión de días.

Top lentejuelas. Zara

Nuria lo combinó con unos vaqueros de H&M Studio, de corte ancho y talle alto, que son los que más estilizan la figura. Este tipo de jeans, ligeramente acampanados y con caída recta, alargan visualmente las piernas y se han convertido en la alternativa más buscada frente a los pitillo de siempre. No es casualidad que cada vez más expertas en moda apuesten por ellos: aportan elegancia, comodidad y ese toque relajado que tanto favorece.

El look se completó con unas sandalias de Mango, otro de los imprescindibles de la presentadora, que aportaron un punto sofisticado sin robar protagonismo al top brillante. El resultado fue un conjunto perfecto para brillar tanto en televisión como en una cena especial, demostrando que no hace falta recurrir a grandes firmas para lograr un estilismo de diez.

Inspiración para las noches de otoño

Nuria compartió en Instagram varias fotos de la noche, confirmando que el jersey pertenece a la colección actual de Zara, mientras que los vaqueros son de la temporada pasada de H&M Studio y las sandalias, un básico de Mango que ya había lucido días antes. Un gesto que sus seguidoras agradecen, ya que siempre revela dónde encontrar sus prendas para que cualquiera pueda replicar sus estilismos.

Este look de Nuria Roca tiene todos los ingredientes para convertirse en viral: un top brillante low cost, unos jeans que sientan bien a todo tipo de siluetas y una combinación de firmas accesibles que garantizan estilo sin gastar demasiado. Además, el detalle de apostar por un tejido con brillo en septiembre es toda una declaración de intenciones: la moda festiva ya no se reserva solo para diciembre, ahora también es apta para la vuelta a la rutina.

Con este conjunto, la presentadora vuelve a situarse como una de las referentes de estilo más seguidas en España. Una vez más, demuestra que sabe adaptar las tendencias a su propio estilo, mezclando básicos con toques originales y apostando por piezas clave que realzan su personalidad.