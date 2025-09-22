Esther Cañadas y su gran regreso a las pasarelas: esta enfermedad fue la responsable de su retiro mediático

Podrá haber estado marcada por una gran variedad de hitos y sucesos, pero la década de los 90 siempre le pertenecerá a ellas: las supermodelos. Durante los últimos años del siglo XX, grandes nombres como Naomi Campbell, Elle Macpherson o Cindy Crawford se convertían en el centro de todas las miradas, gracias a su naturalidad para desfilar y su indiscutible fotogenia.

En España, algunos de los nombres más importantes dentro de aquella industria del modelaje incluían a rostros tan conocidos en la actualidad como Nieves Álvarez, Judit Mascó o Vanesa Lorenzo. Sin embargo, una de todas aquellas 'top models' decidió hace unos años apostar por el anonimato y la intimidad. Estamos hablando de Esther Cañadas, quien acaba de regresar a las pasarelas por todo lo alto.

La necesidad de desconectar

Descubierta a los 15 años, la modelo de origen albaceteño sigue siendo recordada en el mundo de los desfiles gracias a sus colaboraciones con firmas exclusivas como Dolce & Gabbana o Yves Saint Laurent. Además, Cañadas se pudo vestir durante sus inicios con las creaciones de diseñadores legendarios, tales como Alexander McQueen o Jean Paul Gaultier.

En los años 2000, sin embargo, la joven tuvo que tomar distancias con ese mundo lleno de luces parpadeantes y refugiarse en su propio interior. En una entrevista realizada con anterioridad a Vogue, Esther afirmaba que sentía en aquella época que "tenía que transformarse y seguir el flujo natural de las cosas". De esta forma, se tomó un retiro mediático que abarcaría casi dos décadas.

Durante ese paréntesis tan necesario, Cañadas fue bendecida con la que sin duda alguna ha sido la mayor alegría de su vida: su hija Galia. Su nuevo rol como madre propició una mudanza a México, país en el que reside actualmente, alejada de todos los focos, incluidos los más indeseados.

Más viva que nunca

Uno de los motivos principales por los que la modelo sentía esa necesidad de parar en su carrera fue la enfermedad autoinmune que padece: la vasculitis. Esta patología se caracteriza por el hecho de que el sistema inmunitario ataca de forma errónea a los vasos sanguíneos, haciendo que estos se inflamen y dificulten la circulación de la sangre.

Después de haberse sometido a varios tratamientos y revisiones, la albaceteña pudo recuperarse lentamente, al mismo tiempo que cuidaba con mimo a su hija. Este año, tras haber pasado por una transformación interior revitalizante, Esther Cañadas se convertía en la protagonista del desfile de Carolina Herrera de la pasada semana en la Plaza Mayor de Madrid.