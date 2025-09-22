'El Hormiguero' se convierte en la pasarela de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid con la visita de Esther Cañadas

Vuelve esta noche el programa líder de la televisión española con la visita de una de las grandes modelos de nuestro país. Esther Cañadas volverá a sentarse en el plató de 'El Hormiguero' y charlará junto a Pablo Motos sobre su último desfile en la Plaza Mayorperteneciente al macroevento de la moda internacional, la Mercedes Benz Fashion Week que se celebra en Madrid. Nacida en Albacete, dio sus primeros pasos en el mundo de la moda a muy temprana edad, lo que la llevó a convertirse en una de las figuras más solicitadas por diseñadores de prestigio en Europa y Estados Unidos. Su presencia escénica, marcada por rasgos faciales muy singulares y una mirada intensa, le permitió consolidar una carrera sólida en campañas de marcas icónicas y en editoriales de moda de alcance global.

Además de su trayectoria como modelo, Cañadas incursionó en la interpretación, participando en producciones cinematográficas donde exploró una faceta artística diferente. Su versatilidad le permitió destacar tanto frente a las cámaras como en las pasarelas, proyectando una imagen de sofisticación y carisma. Con el tiempo, se convirtió en un referente para nuevas generaciones de modelos españolas que encontraron en ella un ejemplo de éxito internacional y de capacidad para reinventarse en el competitivo mundo de la moda.

Invitados del resto de la semana

Mañana martes, Pablo Motos entrevistará a todo un tótem del periodismo nacional, Pedro J. Ramírez, que presentará en el programa de las hormigas más célebres de nuestra televisión sus memorias 'Por decir la verdad', que llegará a las librerías el miércoles 24 de septiembre. El miércoles será turno de Alejandro Aménabar y Julio Peña, director y protagonista de 'El Cautivo', el largometraje que retrata a un joven Miguel de Cervantes durante su cautiverio en Argel, que ha suscitado una sonora polémica por la supuesta homosexualidad del célebre escritor que será tratada en el programa. Por último, el jueves despedirá la semana uno de los galanes de nuestro cine, Álex González, que presenta nueva película: 'La sospecha de Sofía' de Imanol Uribe.