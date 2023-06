Pablo 'MasterChef 3' sale en defensa de Luca y ataca a la organización del concurso: ''No es culpa suya''

La expulsión de Luca Dazi de ‘MasterChef 11’ fue uno de los momentos más comentados y celebrados del talent culinario en redes sociales. Muchos han opinado sobre la tardanza del ex aspirante a chef en participar en la prueba de eliminación para jugarse su estancia. Tras enfrentarse a Ana María Pérez, el tiktoker decía adiós al concurso reflejando una cierta tristeza.

El hecho de que Dazi haya logrado permanecer 10 semanas en el concurso de RTVE ha sido muy comentado incluso por sus propios compañeros. Francesc, ex aspirante también de la última edición del talent, y Jotha, todavía concursante, no han desaprovechado la oportunidad de criticar cualquier movimiento que el joven milanés ejecutaba en el concurso. Sin embargo, otro ex aspirante de distinta edición, Pablo Pérez de la tercera temporada, no dudó en salir en defensa de Luca culpabilizando al programa y a la productora acusándolos de crear una bola de nieve la cual les va a estallar en sus manos.

“La escena tan dantesca de la prueba de eliminación con Luca en 'MasterChef' no es más que el resultado de una bola de nieve que han dejado crecer y ha petado. Es para hacérselo mirar y darle una vuelta al casting”, decía en sus redes sociales. Para Pérez, la responsabilidad de dejar participar a una persona joven que no tiene nociones básicas de cocina cae sobre el propio programa. Además de culpabilizar al propio espacio, el valenciano ha defendido al italiano.

“El chico estaba ilusionado por ser el foco mediático y no es culpa suya, culpa de quien lo ha permitido y sobre todo, alargado tanto’’, continuaba escribiendo. ‘’El mayor problema creo que es la gente que ha dejado atrás que de verdad le gusta y tenía ilusión”, alega.

A pesar de todo, Pablo afirma que la participación de un perfil como el del joven milanés ‘’va a tener un coste’’ que el propio programa va a pagar y solo espera que Dazi no se convierta en una persona odiada. “Esperemos que no conlleve a un escrache social hacia Luca. Se critica que haya entrado y no le importa la cocina y además haya aguantado tanto. Y eso no es culpa suya”, concluía.