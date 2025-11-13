Y ahora Sonsoles
El padre de Adrián Rodríguez muestra su apoyo a su hijo: "Quiero seguir confiando en él"
Antonio ha hablado unos días después de que el actor anunciara su retirada tras sufrir una recaída en las drogas
Hace unos días, el actor conocido principalmente por su papel de David Ferrán en 'Física o química', Adrián Rodríguez, anunciaba su retirada pública por tiempo indefinido después de haber sufrido una recaída en las drogas en pleno proceso de recuperación. Este jueves, su padre Antonio ha acudido al plató de 'Y ahora Sonsoles' para contar cómo había vivido los últimos años.
Su familia siempre le ha mostrado su apoyo, aunque tras diez años de "adicciones" y "malas influencias", pasando por hasta cinco centros de desintoxicación, han hecho que vivan alejados. "Tienes que parar porque sino te arrastra al desespero, sobre todo a la impotencia, es lo más doloroso. No tengo armas, te quedas bloqueado, no sabes cómo actuar", se ha sincerado su padre.
"Hace tranquilamente un año que no lo veo en persona, tuve que parar porque me lastraba", ha desvelado, admitiendo que tiene "la conciencia tranquila" porque "hasta donde he podido llegar he llegado". Aún así, Antonio no ha tirado la toalla y quiere "seguir confiando en él".
Echando la vista atrás, ha afirmado que a su hijo la fama que adquirió "no le gustaba", revelando que era él quien le firmaba "los autógrafos a las chiquitas en casa". "Él se hizo mayor muy pronto, empezar con 11 añitos la tele le llevó a estar en ciertos sitios y circunstancias", ha apuntado.
Preguntado por cómo él y la madre descubrieron lo que estaba pasando, el padre ha relatado que fue por su mánager, quien les llamaba para darles "toques de atención" porque Adrián no se había presentado a algún casting o no se encontraba bien.
"Hablamos con él y reconoce que sale mucho y que está tocando una serie de drogas", ha continuado Antonio, añadiendo que fue entonces cuando se pusieron en contacto con el primer centro y que él como padre se culpabiliza muchas veces.
Antonio sabe lo duro del camino que aún le queda por recorrer al actor, pero tiene claro que será el primero en ir a buscarle porque no va a renunciar a él: "Tiene que hacerlo él, necesita estar allí uno o dos años".
✕
Accede a tu cuenta para comentar