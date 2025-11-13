'GH. La vida en directo' desaparece de la programación del viernes y Nagore Robles sustituirá a Jorge Javier Vázquez este jueves

Cuando algo no funciona es mejor retirarse a tiempo y parece ser que eso es lo que hará Mediaset a partir de este viernes con 'GH. La vida en directo', que ya ha desaparecido de la programación del último día de la semana. Además, según avanzan varios medios, no volverá a emitirse en los días venideros, por lo que la tira diaria del reality será cancelada completamente.

El fracaso en términos de audiencias ha hablado fuerte y claro. El programa se estrenó con un 5,8% de share y reuniendo a tan solo 607.000 espectadores. Unas cifras que no han logrado remontar desde el grupo de comunicación italiano, marcando un 5,7% y un 4,9% de cuota de pantalla el martes y el miércoles, respectivamente.

Para más inri, los malos datos cosechados se han trasladado a la edición nocturna de Informativos Telecinco, que el pasado lunes marcó un 7,4% de share, siendo uno de sus peores registros y alejándose de Vicente Vallés en Antena 3 y Pepa Bueno en TVE, sin ser ni siquiera la tercera opción y quedando por detrás del informativo de laSexta.

En un principio, la idea de Telecinco era aprovechar al máximo uno de sus programas estrellas, que comenzó con un espectacular despliegue, con noria incluida, para dar la bienvenida a su vigésima temporada, extendiendo el formato a una franja que con 'Agárrate al sillón' que no llegaba a estar a la altura de sus principales competidores.

Sin embargo, 'Gran Hermano' ha dejado de ser la gallina de los huevos de oro y la prueba fehaciente se ha visto durante los últimos tres días en los que este nuevo espacio le ha recortado minutos a 'El tiempo justo' y ha modificado los horarios de 'El diario de Jorge' y del concurso presentado por Eugeni Alemany, sin éxito alguno.

En el que se presagia que sea el último programa de 'GH. La Vida en Directo', se podrá ver el debut de Nagore Robles, que iba a ser la presentadora de los viernes y que tendrá la oportunidad de saludar a la escasa audiencia que sigue el espacio dedicado al reality de Telecinco.