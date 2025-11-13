Carlota Corredera defiende que 'Sálvame' no era el problema: "Se ha demostrado, pero no sé si éramos la solución"

Carlota Corredera vive un buen momento profesional, aunque los últimos meses han sido algo convulsos tras lo vivido con el fracaso de 'La familia de la tele'. La gallega pasó de presentar 'Tentáculos' a conducir 'No somos nadie' solamente los viernes, pero tal y como ha contado en el podcast de Arnau Martínez, ha encontrado otros proyectos. Sin ir más lejos, la comunicadora ha sido acogida con los brazos abiertos por TVE y, tras fichar por 'Directo al grano' como colaboradora, recibió la llamada de 'D Corazón'.

Este ha sido uno de los temas que ha tratado con el subdirector del nuevo programa de Ten en Chico de revista, asegurando que supuso "un jarro de agua fría por necesidad económica". El hecho de presentar una vez a la semana 'No somos nadie' no es suficiente "para vivir", pero admite que gracias a eso está colaborando en otros programas" y "pluriempleada".

Y como no podía ser de otra forma, la colaboradora de televisión también se ha pronunciado sobre uno de los asuntos más comentados de los últimos años como son las malas audiencias que está cosechando Mediaset y que muchos achacaban a programas como 'Sálvame' o 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva'.

En ese sentido, Corredera ha apuntado que es algo que se intentó vender y que le parece "mezquino" porque se hizo "propaganda" diciendo que desde su programa habían bajado las audiencias: "Fue como un mantra que se transmitió y vendió".

Y ha defendido con datos que ha sido después de la cancelación del programa producido por La Fábrica de la Tele cuando la cadena ha obtenido un "mínimo histórico", algo de lo que no se alegra, pero que demuestra que ellos no eran el problema. "No sé si éramos la solución, nunca se sabrá qué hubiese sucedido si 'Sálvame' hubiese seguido", ha proseguido.

La presentadora ha reflexionado que "quizá era el momento de acabar, pero otra cosa fueron las formas y la manera en la que se gestionó todo eso". Por eso asegura que le gustaría que "si hacen autocritica o reflexión, tuvieran en cuenta las mentiras que se dijeron porque son muy dañinas".

"Las personas que trabajábamos en esos programas vivíamos de nuestro trabajo. Si tú te dedicas a decir que con mi trabajo lo que hago es perjudicar las audiencias, estás mintiendo y a mí me estás haciendo mucho daño", ha manifestado, denunciando que había llegado a leer que causaba "el rechazo de audiencia y anunciantes".