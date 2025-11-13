Belén Esteban tras conocerse su participación en el 'Top Chef' pastelero de RTVE: "No he hecho dulces en mi vida"

Los fogones seguirán encendidos en RTVE que, no contento con 'MasterChef', ha vuelto a apostar por el formato del talent culinario y volverá a traer la marca 'Top Chef', después de que Antena 3 la popularizara en nuestro país hace unos años. Lo hará realidad con 'Top Chef: Dulces y Famosos', la adaptación del programa culinario de éxito internacional 'Top Chef VIP Just Desserts'. Y entre los doce participantes de la primera temporada se encuentra Belén Esteban.

La patrona se ha pronunciado al respecto en el programa en el que actualmente colabora, 'No somos nadie', un día después de que el ente público diese a conocer el casting oficial de la edición: "Estoy muy contenta, lo sé desde hace tiempo".

La empresaria española ha admitido que se trata de otro "registro" para ella, porque "no tiene nada que ver" con sus trabajos anteriores, aunque no puede evitar compartir su ilusión por comenzar este nuevo proyecto. Aún así, irá con pies de plomo, pues será todo un desafío para ella: "Sé cocinar comida de casa, pero al ser diabética yo no he hecho dulces en mi vida".

La colaboradora de televisión volverá a la cadena pública unos meses después del fracaso que supuso 'La familia de la tele' y, en el nuevo espacio culinario, deberá competir con otros grandes rostros de la televisión como los actores Eva Isanta, Alejandro Vergara, Mariano Peña y Antonio Resines, la viuda de Camilo José Cela, Marina Castaño, la hermana de Georgina Rodríguez, Ivana Rodríguez, los cantantes Roi Méndez y Natalia Rodríguez, la deportista paralímpica Desirée Vila, el creador de contenido Tote Fernández y la Drag Queen Samantha Ballentines.

Ante este listado de nombres, la presentadora del programa que emite diariamente Canal Quickie y Ten, María Patiño, no ha dudado en preguntar a la madrileña con cuál de ellos cree que va a tener más afinidad: "Tengo que conocer a todos, no me quiero adelantar, yo voy con muchas ganas de conocer a todos mis compañeros, hay gente que conozco en persona.Todo el mundo tiene su carácter, yo también tengo el mío".

En cada episodio de 'Top Chef: Dulces y Famosos' tendrán que demostrar sus habilidades con la repostería para superar retos culinarios, desde elaborar postres clásicos hasta inventar los pasteles más creativos. Y como no podía ser de otra forma, al igual que en el formato culinario estrella 'MasterChef', todas sus creaciones serán evaluadas por un grupo de jueces, que valorarán el sabor, técnica y presentación de cada uno de ellos y que aún se desconoce por quién estará compuesto.