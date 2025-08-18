Pedrerol se pone la corona de Lamine Yamal en su regreso a 'El Chiringuito'

Josep Pedrerol reapareció este domingo en 'El Chiringuito de Jugones' tras su parón veraniego. Y lo hizo de manera llamativa: imitando la reciente celebración de Lamine Yamal, la misma en la que el delantero azulgrana simula colocarse una corona cada vez que marca gol.

“Algunos no queríais pero... he vuelto”, anunció Pedrerol al inicio del programa antes de realizar el gesto, que acompañó con una aclaración: “Se ha entendido que esto es la corona, ¿no? Es que lo he hecho tan abajo que parecía un casco”.

El regreso del presentador estuvo marcado por su optimismo: vaticinó “una temporada apasionante” y prometió que tanto él como su equipo harán que la audiencia pase “un rato agradable, que al final es de lo que se trata la televisión: entretener y sonreír”.

En el tramo final del programa, la celebración de Yamal se convirtió en tema central de la tertulia. Pedrerol confesó su simpatía por el joven culé: “Tengo debilidad por Lamine. Me gusta esa forma de celebrar. Que se lo tome a cachondeo me encanta”.

Sin embargo, no todos en el plató compartieron su entusiasmo. Petón mostró su rechazo y lanzó una advertencia histórica: “El último que lo hizo fue Napoleón y acabó fatal. Cogió la corona, se la quitó al arzobispo, se la calzó y a los dos años estaba desterrado en Santa Elena”.

El debate se intensificó. Pedrerol preguntó directamente por qué el gesto molestaba tanto a su tertuliano. Petón respondió: “Cada día muestra más superioridad, más fútbol y que es mejor, pero también cada día hace alguna chorradilla más”, defendiendo la vuelta a celebraciones clásicas como saltar con el puño en alto.

Pedrerol, en cambio, lo consideró un recurso moderno y carismático: “Me parece muy divertida, de ‘soy el rey y lo demuestro’. Esto marca”.