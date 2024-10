Pelayo Díaz carga contra sus críticos: "Le caigo mal a la gente no inteligente..."

Pelayo Díaz, conocido diseñador y ex concursante de 'MasterChef Celebrity', ha vuelto a ser el centro de una polémica que ha sacudido las redes sociales en España. Esta vez, la controversia gira en torno a unas declaraciones que muchos interpretaron como una referencia a la gestación subrogada, un tema que ha generado un fuerte debate en el país. Sin embargo, Díaz ha salido al paso de las críticas y ha negado rotundamente haber hecho alusión a este método de reproducción asistida en ningún momento.

Durante su comentado debut como colaborador en 'Espejo Público', programa presentado por Susanna Griso, Pelayo se ha referido a los comentarios en redes sociales que lo han acusado de frivolizar sobre la posibilidad de ser padre a través de gestación subrogada. Todo comenzó cuando en una entrevista anteriormencionó que le faltaban "unos euritos" para poder ser padre, lo que muchos usuarios interpretaron como una alusión al alto coste de este método reproductivo, que en España es ilegal y ampliamente criticado por diversos sectores sociales.

En el programa matutino de Antena 3, Pelayo Díaz ha sido directo en su respuesta a estas acusaciones: "Hay titulares de catedráticos de Twitter a los que no voy ni a contestar", ha señalado visiblemente molesto. En referencia a los ataques personales, ha añadido: "No creo que yo le caiga mal a todo el mundo. Le caigo mal a la gente que no es inteligente". Esta frase ha generado aún más controversia, ya que muchos lo consideraron un intento de descalificar a sus detractores en lugar de abordar de manera seria el tema en cuestión.

Laura Fa y Pelayo Díaz en 'Espejo Público' Atresmedia

Por otra parte, el diseñador ha sido claro en su desmentido. "En ningún momento he hecho ninguna referencia a la gestación subrogada. Ni ahí, ni esa misma noche cuando me preguntaron los compañeros de Europa Press", ha insistido en el plató de Antena 3. Asimismo, ha explicado que sus declaraciones sobre la falta de dinero no hacían alusión al proceso de subrogación, sino al elevado coste que supone criar a un hijo hoy en día: "Si quieres tener una familia y una casa, necesitas dinero", ha asegurado, descartando que estuviera planeando recurrir a la gestación subrogada en el futuro próximo. Sin embargo, no todos en 'Espejo Público' parecían convencidos. Laura Fa, tertuliana, ha expresado sus dudas sobre las explicaciones de Pelayo: "Estás manipulando. Yo no te creo", ha afirmado la periodista, lo que ha desencadenado un tenso intercambio entre ambos. "Me daría vergüenza hablar así de la gestación subrogada", ha replicado el ex estilista de 'Cámbiame', subrayando que en ningún momento quiso dar a entender que esa era su intención. Además, ha asegurado que cualquier plan para ser padre está "sobre la mesa", incluyendo tanto la adopción como la gestación subrogada, pero ha insistido en que aún no está inmerso en ningún proceso.

Pelayo Díaz en su debut en 'Espejo Público' Atresmedia

A lo largo del programa, Pelayo también ha respondido a las críticas de la exministra de Igualdad, Irene Montero, quien había señalado que la "explotación reproductiva" es ilegal en España y representa una forma de violencia contra las mujeres. En este sentido, Pelayo Díaz se ha mostrado desafiante: "Señora Montero, yo no me he referido a esto en ningún momento. Si a usted le molesta tanto, cuando estuvo en el Gobierno, haber hecho algo para que este proceso de traer bebés de fuera de España deje de ser legal".