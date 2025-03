¿Se puede ser alérgico a la lluvia? Una invitada de 'TardeAR' lo deja claro

Diana Petrovani, una joven de Huesca, convive desde hace seis años con una alergia poco común: la urticaria acuagénica. Se trata de una condición rara que provoca la aparición de ronchas, enrojecimiento y picazón en la piel al entrar en contacto con el agua, independientemente de su temperatura o procedencia.

En una reciente entrevista en 'TardeAR', Diana ha compartido su experiencia con esta peculiar afección. Todo comenzó cuando, tras una ducha, notó que su piel se enrojecía y aparecían ronchas. "Siempre me ha encantado ducharme, pasar un buen rato bajo el agua, pero de repente me di cuenta de que algo no iba bien", ha explicado. Ante la preocupación por estos síntomas, su madre decidió llevarla a un especialista, quien les dio un diagnóstico que jamás esperaban escuchar: urticaria acuagénica, también conocida como alergia al agua. "La cara de mi madre y la mía eran un poema. ¡Un cuadro! No podíamos creerlo", ha recordado la joven en el programa de Telecinco.

Desde aquel diagnóstico, Diana ha tenido que modificar algunos hábitos cotidianos. Uno de los cambios más evidentes es la necesidad de llevar siempre un paraguas en la puerta de casa, especialmente viviendo en una ciudad como Huesca, donde la lluvia es frecuente. Las duchas, que antes disfrutaba con tranquilidad, ahora son rápidas y medidas. También ha tenido que ajustar su manera de disfrutar del verano: "Nunca he sido muy de nadar, pero ahora cuando mis amigos se dan un chapuzón en la piscina o en la playa, yo simplemente me quedo tomando el sol", ha comentado en los presentadores Frank Blanco y Verónica Dulanto.

'TardeAR' Mediaset

Pese a que existen tratamientos con antihistamínicos para aliviar los síntomas, Diana reconoce que no los toma con frecuencia porque no le sientan bien. "Solo los tomo cuando no hay más remedio, pero como soy una persona bastante casera, tampoco es que esté constantemente en la calle. Simplemente evito que el agua toque mi piel y hago vida normal", ha explicado. Durante la entrevista, la colaboradora Marta López no ha podido evitar hacer una broma sobre su condición, comparándola con los gremlins, criaturas de ficción que no pueden mojarse. "¡Vaya, que eres como un gremlin, pero en guapo!", ha exclamado. Diana, con humor, ha respondido entre risas: "Jamás me habían dicho nada igual".

Una afección rara sin cura conocida

La urticaria acuagénica es una enfermedad poco frecuente y de origen desconocido. Según los expertos, se manifiesta con la aparición de ronchas con picazón tras el contacto con el agua, y su diagnóstico se realiza mediante una "prueba de provocación por agua", en la que se aplican compresas mojadas en distintas zonas de la piel para observar la reacción. Por el momento, no existe una cura definitiva para esta afección, y los tratamientos solo buscan aliviar los síntomas. Sin embargo, Diana Petrovani demuestra que, con algunas adaptaciones, es posible llevar una vida completamente normal pese a la alergia al agua.