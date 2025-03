¿Por qué sentimos angustia los domingos? Todo sobre el 'síndrome del domingo' y cómo superarlo

El final del fin de semana suele traer consigo una sensación de desánimo y ansiedad en muchas personas. Este fenómeno, conocido como el 'síndrome del domingo', se caracteriza por una serie de emociones negativas que aparecen conforme avanza el día y se acerca el lunes. La coach emocionalRaquel Perera ha abordado este tema en 'Zapeando', donde ha explicado las causas y posibles soluciones para afrontar mejor el inicio de la semana.

Según ha explicado Perera en el programa de laSexta, este síndrome se manifiesta con síntomas como ansiedad, nerviosismo, tristeza, dificultades para conciliar el sueño e incluso malestar físico. "Es una sensación de angustia que muchas personas experimentan al anticipar la vuelta al trabajo o a la rutina", ha detallado. Entre las principales razones que desencadenan este estado de ánimo, la experta ha destacado la insatisfacción laboral, la falta de equilibrio entre la vida personal y profesional, la acumulación de tareas pendientes y la anticipación del estrés de la semana. "Para quienes no disfrutan de su trabajo o se enfrentan a un entorno laboral poco agradable, este síndrome se hace más evidente", ha añadido Perera. Además, esta sensación de angustia no solo afecta a trabajadores, sino también a estudiantes y a cualquier persona que deba retomar responsabilidades tras el descanso del fin de semana. "Es como si el cerebro se preparara para el esfuerzo que supone arrancar de nuevo", ha explicado.

¿Cómo superar el 'síndrome del domingo'?

Ante la pregunta de Dani Mateo y el resto de colaboradores sobre cómo afrontar este malestar, Perera ha ofrecido varios consejos prácticos para reducir la ansiedad dominical y empezar la semana con mejor actitud.

Desconectar del trabajo el fin de semana: Es fundamental aprovechar los días de descanso para realizar actividades placenteras y alejadas de las preocupaciones laborales. "Dedicarnos tiempo a nosotros mismos y a nuestros seres queridos nos ayuda a recargar energía", ha afirmado.

Planificar algún plan interesante los domingos: En lugar de ver el domingo como el final del fin de semana, Perera sugiere organizar actividades que nos hagan disfrutar. "Se puede engañar al cerebro y hacerle creer que es sábado, por ejemplo, planificando una escapada o una comida especial", ha indicado.

'Zapeando' Atresmedia

Establecer una rutina de relajación: Practicar ejercicio físico, meditar, leer o realizar respiraciones profundas pueden ayudar a calmar la ansiedad y facilitar el descanso nocturno. "El deporte libera endorfinas y mejora el estado de ánimo", ha recordado la coach.

Organizar la semana con antelación: Dedicar un tiempo breve el domingo para planificar las tareas de la semana puede generar una mayor sensación de control. "No más de media hora o una hora para evitar que se convierta en otra fuente de estrés", ha aconsejado.

Buscar ayuda si es necesario: Si la angustia se vuelve recurrente y afecta significativamente a la calidad de vida, Perera ha recomendado acudir a un profesional. "A veces, la raíz del problema está en una insatisfacción profunda que debe ser trabajada con ayuda psicológica", ha concluido.

Raquel Perera en 'Zapeando' Atresmedia

Durante el debate en 'Zapeando', algunos colaboradores no han podido evitar bromear sobre el tema. Dani Mateo, por ejemplo, ha propuesto su particular solución: "Pasarlo fatal el domingo. No hacer ningún plan, quedarte encerrado a oscuras y así, el lunes, con ver la luz del sol, ya te alegras". El 'síndrome del domingo' es una experiencia común, pero, como ha explicado Raquel Perera, existen formas de aliviarlo. Con pequeños cambios en la rutina y una mejor gestión del tiempo, es posible empezar la semana con más energía y menos ansiedad.