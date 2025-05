La letra completa de "Esa Diva", la canción de Melody Para Eurovisión

Esta canción, compuesta por ella mismo junto a Alberto Fuentes Lorite, es un canto a la igualdad y la inclusión. La letra, trabajada durante más de un año y cuidadosamente palabra a palabra, redefine el concepto de "diva". Este pop electrónico con la esencia de nuestro país está inspirada en la carrera de la artista para darle forma a una historia llena de fuerza. En ella, también se habla de algunos mitos del mundo del arte, donde se da importancia al poder de la sencillez y la valentía, para dejar claro que esa diva puedes ser tú.

Letra de "Esa diva"

Desde que era bien pequeña

antes de saber andar

Aprendí a ser una estrella

para mi era tan normal

Y descubrí a una suprema del teatro

despreciando a los demás del camerino

Pero la supuesta diva

por el eco de una vida

que no le pertenecía se embrujó

Una diva es sencilla

como un simple mortal

Una diva no pisa a nadie para brillar

Su voz le hace grande

¿Qué más da si ella es libre cantando

como un pez en el mar?

Una diva es valiente, glamurosa,

presume de humildad y de no ser vanidosa

Resurge bailando

con más fuerza que un huracán

Ya verán, esa diva soy yo

Es la madre que madruga,

es la artista sin cartel

Con dinero o sin fortuna

ellas son divas también

Y abrazan desde su balcón la misma luna,

no importa su condición

No es la fama tu grandeza

La igualdad es mi bandera

y la música es mi única ilusión

Una diva es sencilla

como un simple mortal

Una diva no pisa a nadie para brillar

Su voz le hace grande

¿Qué más da si ella es libre cantando

como un pez en el mar?

Una diva es valiente, glamurosa,

presume de humildad y de no ser vanidosa

Resurge bailando

con más fuerza que un huracán

Ya verán, esa diva soy yo

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Oh, oh, oh, oh

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Oh, oh, oh, oh

Esa diva soy yo

Una diva es sencilla

como un simple mortal

Una diva no pisa a nadie para brillar

Su voz le hace grande

¿Qué más da si ella es libre cantando

como un pez en el mar?

Una diva es valiente, glamurosa,

presume de humildad y de no ser vanidosa

Resurge bailando

con más fuerza que un huracán

Ya verán, esa diva soy yo