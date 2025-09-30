'Pasapalabra' se prepara para un mes de octubre que podría pasar a la historia

En las últimas semanas, 'Pasapalabra' avanza a ritmo de récords y, después de que Lucía Jiménez hiciera historia junto a Manu al ser la primera vez que un concursante se cruzaba hasta en tres ocasiones con un invitado y que Rosa se convirtiera en la primera mujer bicentenaria, el programa de Antena 3 podría romper más récords en el mes de octubre.

Uno de ellos concierne a Manu, que con 349 programas a sus espaldas en el último programa del mes de septiembre, se sitúa a 11 programas de igualar a Orestes como concursante más longevo en la historia del espacio presentado por Roberto Leal. Todo parece indicar que en poco más de dos semanas, el madrileño lo logrará. Todo ello si no es eliminado en la silla azul o alguien consigue llevarse el bote.

Y a propósito de bote, ambos concursantes han jugado en el programa de este martes por llevarse un premio de 2.188.000 euros, una cifra que se aproxima a la más alto de la nueva etapa del concurso en la cadena de Atresmedia. Se trata del que consiguió Rafa Castaño en 2023. Nada más y nada menos que 2.272.000 de euros y que parece que serán superados en los próximos días por el duelo que vienen protagonizando cada tarde.

De esta forma, el mes de octubre prepara un clima de expectación, transformando la emisión diaria en un evento de seguimiento obligado. Los nombres de Manu y Rosa ya se inscriben en el panteón de los concursantes legendarios, no solo por la cantidad de días que han permanecido en el concurso, sino por elevar la tensión del juego a niveles sin precedentes, preparando el terreno para una resolución que promete ser un momento cumbre en la historia de los concursos televisivos en España.