RTVE confía en el humor de Eva Soriano para el prime time del sábado

RTVE estrena este sábado a las 22:35 horas en La 1 el nuevo concurso 'Cuánto, cuánto, cuánto', presentado por Eva Soriano y Aníbal Gómez. El espacio, emitido en directo, combinará humor, divulgación y participación del público, y forma parte de la estrategia de la cadena pública para reforzar su oferta de entretenimiento en el prime time.

El programa está producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa, las compañías de Andreu Buenafuente y del equipo de David Broncano, Jorge Ponce y Ricardo Castella, en colaboración con RTVE. Durante su desarrollo, los concursantes e invitados deberán adivinar distintas magnitudes físicas —como peso, longitud, temperatura o volumen— aplicadas a objetos, personas o situaciones cotidianas. El público del plató también podrá participar y optar a premios.

Eva Soriano señaló durante la presentación que el formato contará con un tono humorístico: "Es un programa con mucha comedia y por eso nos han llamado a nosotros, porque si no hubiesen llamado a Ramón García o a alguien más asentado en la casa". Por su parte, Aníbal Gómez destacó que el concurso incluirá dos tipos de pruebas, unas en el estudio y otras mediante conexiones en directo desde distintos puntos de España.

'Cuánto, cuánto, cuánto' cuenta con un presupuesto de 6,2 millones de euros, según los datos comunicados por RTVE, y se enmarca en la nueva etapa de la cadena, que refuerza su programación de entretenimiento con títulos como 'Late Xou' con Marc Giró, 'Futuro imperfecto' con Andreu Buenafuente, y 'MasterChef Celebrity'.