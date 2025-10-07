Novedad
RTVE confía en el humor de Eva Soriano para el prime time del sábado
La cadena pública estrena este sábado 'Cuánto, cuánto, cuánto', un nuevo concurso en directo presentado por la cómica y Aníbal Gómez con el que busca reforzar su apuesta por la comedia y el entretenimiento en el prime time
RTVE estrena este sábado a las 22:35 horas en La 1 el nuevo concurso 'Cuánto, cuánto, cuánto', presentado por Eva Soriano y Aníbal Gómez. El espacio, emitido en directo, combinará humor, divulgación y participación del público, y forma parte de la estrategia de la cadena pública para reforzar su oferta de entretenimiento en el prime time.
El programa está producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa, las compañías de Andreu Buenafuente y del equipo de David Broncano, Jorge Ponce y Ricardo Castella, en colaboración con RTVE. Durante su desarrollo, los concursantes e invitados deberán adivinar distintas magnitudes físicas —como peso, longitud, temperatura o volumen— aplicadas a objetos, personas o situaciones cotidianas. El público del plató también podrá participar y optar a premios.
Eva Soriano señaló durante la presentación que el formato contará con un tono humorístico: "Es un programa con mucha comedia y por eso nos han llamado a nosotros, porque si no hubiesen llamado a Ramón García o a alguien más asentado en la casa". Por su parte, Aníbal Gómez destacó que el concurso incluirá dos tipos de pruebas, unas en el estudio y otras mediante conexiones en directo desde distintos puntos de España.
'Cuánto, cuánto, cuánto' cuenta con un presupuesto de 6,2 millones de euros, según los datos comunicados por RTVE, y se enmarca en la nueva etapa de la cadena, que refuerza su programación de entretenimiento con títulos como 'Late Xou' con Marc Giró, 'Futuro imperfecto' con Andreu Buenafuente, y 'MasterChef Celebrity'.
