RTVE lanza la promo de 'MasterChef Celebrity': “Una temporada como nunca has visto”

'MasterChef Celebrity' volverá a ser el gran as bajo la manga de RTVE para inaugurar la temporada en La 1. Como ya es tradición, el programa se presentará en el FesTVal de Vitoria, que se celebra del 1 al 6 de septiembre, y todo apunta a que su estreno en televisión llegará en esas mismas fechas.

Para calentar motores, la cadena pública ha lanzado una nueva promo en la que se repasa a los concursantes confirmados: Alejo Sauras, Charo Reina, José Manuel Parada, Mariló Montero, Masi Rodríguez, Jorge Luengo, Valeria Ros, Valeria Vegas, Torito, Rosa Benito, Juanjo Bona, Mala Rodríguez, Miguel Torres, Necko Vidal, David Amor y Soraya Arnelas.

La pieza promocional adelanta el tono de esta edición: “Todos sabemos quiénes son. Vamos a descubrir en qué se convierten”, dice la voz en off, antes de mostrar a los aspirantes enfrentándose a desafíos culinarios. “Sin atajos. Sin excusas. Sin trucos”, añade, prometiendo “una temporada como nunca has visto”.

La incógnita ahora es la fecha exacta del estreno. El programa suele emitirse los lunes por la noche, y en 2024 abrió la temporada con su novena edición entre el 9 de septiembre y el 2 de diciembre, coronando a Inés Hernand como ganadora. Este año el 1 de septiembre cae en lunes, pero queda la duda de si RTVE optará por arrancar ese mismo día, retrasar el estreno a mediados de semana o esperar al lunes 8, justo cuando terminan las vacaciones y comienzan las clases. Esta última opción parece la más probable.