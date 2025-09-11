RTVE pone fecha a la nueva temporada de 'Estudio Estadio' con Felipe del Campo al frente

RTVE ha presentado este jueves la nueva temporada y, entre sus novedades, se encuentra la nueva etapa del longevo programa deportivo de Teledeporte, 'Estudio Estadio', que arrancará este sábado 13 de septiembre coincidiendo con la cuarta jornada de LaLiga tras el parón por selecciones.

Tras la reestructuración del canal que ha llevado a cabo la cadena pública este verano, el recién nombrado director de Teledeporte, Felipe del Campo, se pondrá al frente del formato junto al periodista Juan Carlos Rivero, popular rostro del programa y voz de los partidos de la Selección Española de Fútbol.

Tal y como ha comunicado Televisión Española en una nota de prensa, 'Estudio Estadio' se estructurará en dos partes que sumarán más de tres horas. La primera cita será a las 22:30 horas con los resúmenes de los primeros encuentros que se hayan disputado, todo ello bajo la atenta mirada de Del Campo.

Este sábado comenzará la nueva temporada con los resúmenes del Real Sociedad-Real Madrid, narrado por Paco Grande, y Villarreal-Atlético, entre los choques destacados. El domingo será el turno del Barcelona-Valencia con la narración de Juan Carlos Rivero, que se encargará de presentar la segunda parte.

Tras este breve repaso a los marcadores de la jornada, el plató de 'Estudio Estadio' acogerá "El Debate", donde se analizarán las polémicas, los detalles y las principales jugadas de la jornada junto a analistas y colaboradores.

De esta forma, el canal deportivo de RTVE pretende afianzarse como referencia informativa de la televisión deportiva. A 'Estudio Estadio' se sumarán la emisión de los principales partidos del Eurobasket, los encuentros de la Selección Sub21, La Vuelta o el histórico debut del Rayo Vallecano en Europa. Asimismo, en los próximos días, ofrecerá el Mundial de Atletismo de Tokio, el Mundial de Ciclismo de Ruanda y el Mundial Sub20 de fútbol de Chile.