Rubén Gispert se defiende tras su vídeo ensuciándose de barro en 'Horizonte': "Me he equivocado..."

El reportero del programa 'Horizonte', Rubén Gisbert, se ha visto envuelto en medio de una polémica después de que un vídeo suyo se haya viralizado en redes sociales. En las imágenes, se ve al jurista y activista arrodillarse intencionadamente en el barro momentos antes de entrar en una conexión en directo para el programa que conduce Iker Jiménez en Cuatro. Este gesto, aparentemente para simular que había estado trabajando en zonas afectadas por la DANA en Valencia, ha generado críticas en redes sociales y reacciones del propio presentador del programa de Mediaset.

El vídeo, grabado por un vecino desde una ventana, muestra a Gisbert manchándose las rodillas de barro. Tras la viralización de las imágenes, las críticas no se han hecho esperar, acusándolo de haber falseado su implicación en la cobertura de la catástrofe. Incluso Iker Jiménez, presentador de 'Horizonte', ha expresado su rechazo y ha aclarado que, a pesar del compromiso de Gisbert en ayudar a los afectados, "no volverá a contar con él" en el programa debido a la "falta de ética mostrada".

Por su parte, Gisbert ha respondido rápidamente a las acusaciones a través de sus redes sociales, donde ha intentado justificar su acción. El reportero ha explicado que su intención era mantener coherencia en las transmisiones, ya que la primera conexión que realizó desde un garaje lleno de barro fue grabada, y en la siguiente, en directo, aparecería sin manchas en sus rodillas, lo cual podría parecer poco creíble. "Para que no se note que no estamos en directo, hice eso", ha declarado, reconociendo que fue un error. Asimismo, en su defensa, Gisbert ha señalado que no esperaba que alguien lo estuviera grabando y ha descrito la situación como un "intento de desprestigiarlo". El jurista ha afirmado que "la campaña de difamación de las rodillas en el barro" busca desacreditar su labor en las zonas afectadas. Aunque ha admitido haberse arrodillado para simular que estaba en el barro, ha sostenido que "ha pasado días ayudando en las áreas devastadas por la tormenta" y que "ese error puntual no debería invalidar su esfuerzo".

En otro orden de cosas, el activista ha argumentado que "no es reportero ni profesional de la comunicación, sino divulgador y activista político". En sus palabras, su decisión de "dar el callo" en el terreno ha sido desinteresada, y no buscaba ganar reconocimiento en los medios. Sin embargo, algunos usuarios de redes sociales no han encontrado convincentes sus explicaciones, y lo han acusado de querer aparecer en pantalla con una imagen que no correspondía a la realidad. Sin duda alguna, la polémica ha alcanzado una gran magnitud en redes sociales, donde Gisbert se ha convertido en tendencia. Además, las críticas también se han dirigido hacia el programa 'Horizonte', pero Iker Jiménez ha respondió en su perfil de X, enfatizando que la conducta de Gisbert no representa el trabajo del equipo. "El vídeo de Rubén Gisbert me ha amargado el día. Mancha una labor encomiable que estamos haciendo y no nos merecemos. Tomaré mis medidas", ha escrito el presentador.