Sofía Suescun aclara cuál es su relación actual con Adara Molinero

Sofía Suescun, Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú son los primeros concursantes confirmados para la nueva edición del reality 'Supervivientes All Stars'. Este formato reunirá a ganadores y celebridades de temporadas pasadas del popular programa de Telecinco. Adara y Bosco ya se conocen de la edición de 2023, donde surgió una relación sentimental que, sin embargo, terminó poco después. Suescun, por su parte, fue la ganadora de 'Supervivientes 2018', y esta será la primera vez que compartirá este reality de supervivencia con estos dos concursantes anteriores.

Sofía Suescun y Adara Molinero tienen historia juntas, habiendo coincidido en varios programas de Telecinco anteriormente. En una reciente entrevista, Sofía fue consultada sobre cómo esperaba que fuera la convivencia con Adara en el nuevo formato. "¿Cómo va a ser estar allí con Adara? Ella también es chica reality...", le preguntaron. Sofía respondió: "Pues no lo sé, a ver qué tal, deseando que empiece para saber cómo fluye". Cuando se le preguntó si anteriormente eran amigas, Suescun evitó responder directamente y se desvió hacia otro tema: "Tengo un recuerdo súper bonito y es una de las cosas por las que dije que sí a volver. Es verdad que igual lo tengo muy idealizado porque cuando volví ahora y subí a la Noria Infernal me pregunté si había tomado la decisión correcta porque es un concurso muy duro".

Sofía también reveló quiénes serán sus defensores en el plató. Confirmó que su madre, Maite Galdeano, y su hermano, Cristian Suescun, estarán apoyándola. "Kiko también, pero cuando quiera porque volverá el pobre cansadito", añadió, refiriéndose a su pareja Kiko Jiménez.

'Supervivientes All Stars' promete ser una edición emocionante, reuniendo a participantes que ya han dejado su huella en temporadas anteriores. Aunque la fecha oficial de estreno aún no ha sido confirmada, se espera que comience poco después del final de 'Supervivientes 2024'. Además de los tres primeros confirmados, se rumorea que Lola Mencía, quien participó en el programa en 2021, también se unirá a esta edición 'All Stars'. Esta incorporación ha sido adelantada por 'The Objective'.