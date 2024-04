Adara Molinero hace saltar las alarmas tras borrar sus fotos con Álex Ghita

Adara Molinero sorprendía a principio de este año con la presentación de Álex Ghita en sus redes sociales. Una nueva oportunidad que la ex de Bosco Blach Martínez-Bordiú daba al amor tras una larga temporada sin soltar prenda de su vida sentimental. Sin embargo, parece ser que el dulce momento que estaba viviendo la pareja se habría topado con un pequeño bache.

Este lunes sus fieles seguidores se han despertado con lo que podría ser un punto de inflexión para la pareja. Adara Molinero no solo ha borrado sus últimas publicaciones con Ghita, sino que ha dejado de seguirlo en redes sociales. Una situación muy tensa que podría indicar que se han dado un tiempo. Durante los últimos meses, la pareja ha protagonizado momentos inolvidables que no han dudado en compartir con su comunidad. Tanto escapadas de fines de semana como algún que otro momento en el gimnasio. La hija de Elena Rodríguez conoció al que sería su nueva ilusión cuando confió en sus servicios como entrenador personal. Tras haber consolidado un poco su relación, decidieron dar el gran paso de presentarse como pareja y publicar una imagen en la que lo hacían oficial. Sin embargo, ya hace un tiempo que no comparten contenido juntos.

El último movimiento de Adara en su perfil de “Instagram” la sitúa en el gimnasio, pero ni rastro del entrenador. Por su parte, Álex Ghita se dejaba ver este sábado en su centro de entrenamiento para, al día siguiente, compartir una jornada muy especial con su hija, pero Adara Molinero no le ha respondido a esta bonita estampa con su “me gusta”.

A diferencia de la exconcursante de “Supervivientes”, Álex no ha borrado el contenido que comparte con ella, pero hay que remontarse unas semanas para poder encontrar una foto de ambos. En su publicación, fechada el 12 de abril, aparecen los dos en Lisboa en su segundo día de viaje.

Ninguno ha querido pronunciarse ante la situación que parece que están atravesando, lo que podría marcar una gran crisis o, incluso, que hayan separado sus caminos, pero sus seguidores han pedido respeto por la pareja y no los presionan para que cuenten lo que sucede hasta que estén preparados.