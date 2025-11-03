Stephen Colbert a pocos meses de su adiós definitivo: "Somos el primer programa número uno en ser cancelado"

Pasan los meses y el adiós de Stephen Colbert a su late night está cada vez más cerca después de que la CBS anunciara su cancelación en mayo de 2026. La noticia corrió como la pólvora y el maestro de ceremonias del programa recibió el apoyo de sus compañeros de profesión, aunque, en el lado opuesto, el presidente estadounidense Donald Trump celebró el final de las emisiones con un mensaje en su red social TruthSocial donde aseguraba que el talento de Colbert era incluso menor que su audiencia.

El presentador se ha vuelto a pronunciar, esta vez a través de una entrevista para GQ, donde ha asumido la decisión porque "todos los programas tienen que terminar en algún momento" y es algo de lo que "uno no se puede preocupar", pero dejando claro que 'The late show with Stephen Colbert' ha sido "el primer programa número uno en ser cancelado".

En su día, la cadena de televisión emitió un comunicado aludiendo que la cancelación se debía a una cuestión financiera porque el formato nocturno no era rentable. Sin embargo, tal y como señala el conductor norteamericano, los hechos se produjeron dos días después de que hubiera descrito como "gran soborno" el acuerdo de Paramount Global para pagar a Trump 16 millones de dólares para resolver su demanda por la edición de una entrevista a la exvicepresidenta Kamala Harris en el programa de noticias de la CBS '60 Minutes'.

"Entiendo la reacción de la gente, porque CBS o la empresa matriz decidieron pagarle 16 millones de dólares al presidente de Estados Unidos por una demanda que, según sus propios abogados, los de Paramount, carece por completo de fundamento. No entiendo por qué alguien haría algo así, salvo para congraciarse con una sola persona", ha afirmado.

Asimismo, ha admitido que su relación con la cadena es "excelente", lo que hace aún más "sorprendente e impactante" la decisión tomada. "No hubo ningún preámbulo. Hacemos presupuestos y todo eso. Hemos hecho recortes y cosas así. Por eso me sorprendió, como dije, pero lo que dije la noche siguiente después de enterarme fue cierto, porque no podía callarlo", ha añadido.