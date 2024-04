'Supervivientes 2024': una petición de mano y un nuevo salvado

La séptima gala de 'Supervivientes 2024: Tierra de nadie' llegó cargada de sorpresas, emociones y momentos memorables que mantuvieron a los espectadores en vilo desde el primer instante. En esta ocasión, Claudia Martínez, Pedro García Aguado, Gorka Ibarguren y Ángel Cristo Jr. fueron los protagonistas de la ya habitual ceremonia de salvación.

El programa comenzó con un reparto de votos notablemente ajustado, reflejando un equilibrio entre los concursantes que añadió tensión a la noche. Sin necesidad de discursos ni alegatos, se llevó a cabo la ceremonia de salvación, que comenzó con la ausencia de Claudia debido a su evacuación médica en la anterior gala. La catalana fue la primera descartada, seguida por Pedro, lo que dejó un emocionante duelo final entre Ángel y Gorka, con este último siendo el único novato en la palestra esta semana. Finalmente, el hijo de Bárbara Rey se alzó otra semana más como el concursante salvado de la noche, emocionado y agradecido por haber evitado la expulsión por tercera vez desde el inicio de la edición. "Muchas gracias a todas las personas que me apoyan. Para mí es superimportante, no saben lo que estoy pasando aquí. Solo puedo decir gracias", afirmó.

Pero la emoción no terminó ahí. La séptima gala de 'Supervivientes 2024: Tierra de nadie' presenció uno de los reencuentros más esperados: el de Ángel y su novia, Ana. En un gesto romántico sin precedentes, el programa propuso a la pareja casarse en directo, comenzando con una cena íntima para ambos. El momento culminante llegó cuando, tras superar un desafío de preguntas culturales a ciegas, Ángel se encontró con Ana al final del camino. La emoción y la alegría inundaron el plató mientras la pareja se abrazaba y se fundía en un apasionado beso, confirmando su amor y sellando su compromiso en directo. "Siento paz. Es el amor de mi vida y nunca había sentido algo así. Ella sabe que me quiero casar con ella y pasar la vida a su lado. Y tener muchos gatos. Siempre, siempre. Desde hace un año no nos hemos separado un solo día", afirmó el hijo de Bárbara Rey.

El presentador, Carlos Sobera, no pudo contener su emoción al presenciar el momento, y fue él mismo quien instó a Ángel a pedir matrimonio a Ana en Honduras. Con lágrimas de felicidad en los ojos, Ángel hizo la pregunta esperada, y Ana, entre besos y abrazos, respondió afirmativamente, anunciando así su inminente boda.

Pero la noche también estuvo marcada por la llegada de Mario al plató, el último expulsado del concurso, quien expresó su pesar por la situación de salud de Claudia y reflexionó sobre su experiencia en la isla. "Me da pena verla así porque está haciendo un gran concurso. A mí lo que me pasó es que mentalmente me superaron las primeras semanas. Me intenté reponer, fue tarde, pero me he comportado como me ha salido. Me he equivocado, he pedido perdón y estoy orgulloso de las pruebas y de todo", afirmó.

A pesar de la oportunidad de ser repescado, Mario decidió declinarla y explicó el motivo de esta decisión que sorprendió a Claudia: "Después de verme con la mente fuera, con Claudia como la tenía, me hubiera vuelto loco y no hubiera sido nada positivo. Te soy muy sincero, si entro en la repesca creo que gano y por eso fue el motivo que dije que no, tenía muchas posibilidades".