'Supervivientes': un regreso, un evacuado y unas primeras Olimpiadas

En la última gala de 'Supervivientes 2024' se desató la emoción y la controversia con la reincorporación de Laura Matamoros como concursante de pleno derecho y la realización de las primeras Olimpiadas en la isla.

Laura Matamoros fue repescada para unirse al elenco definitivo de 'Supervivientes 2024'. Su regreso al programa no pasó desapercibido, ya que saltó desde una altura de 12 metros para unirse al resto de los concursantes. Sin embargo, su llegada estuvo marcada por la tensión, especialmente con la concursante Miri, a quien Matamoros lanzó críticas sobre su comportamiento y actitud en el programa.

El momento más polémico llegó cuando Matamoros rechazó la tarta de chocolate ganada por Kiko Jiménez en una de las pruebas con sus compañeros, alegando que "ya había comido". Esto desató críticas en las redes sociales, acusando al programa de desigualdad entre los participantes y cuestionando la equidad en la competencia.

Además de la llegada de Laura Matamoros, el programa anunció la evacuación de Claudia, debido a problemas de salud. "Todos mis compañeros están a tope, no es que no tenga ganas de quedarme, pero no tengo fuerzas. Estoy muy débil. No voy a pedir que me salven", afirmó. Este hecho generó preocupación entre los demás participantes, especialmente porque Claudia expresó su "angustia" por la situación de su pareja, Mario, quien había sido el último expulsado del programa y había rechazado participar en la repesca. "Me da pena porque para mí era el ganador indiscutible. Es un tío increíble y aquí no ha llegado a ser él, le ha costado adaptarse y ya que estás aquí... ¿cómo que no? Lo respeto pero me ha sorprendido", declaró.

En medio de la controversia, "Supervivientes 2024" también celebró sus primeras Olimpiadas en la isla, con tres desafíos emocionantes. Los concursantes Kiko y Blanca se destacaron como ganadores, obteniendo como premio la oportunidad de disfrutar de una tarta de chocolate sin límites de tiempo. Todo esto, en una noche en la que Sandra Barneda anunció que Ana, pareja de Ángel Cristo Jr., cogía las maletas y se marchaba a Honduras para reencontrarse el próximo martes con él. "Lo amo, estoy orgullosísima de él. Que cada día veo una parte sensible de él que creía que no iba a mostrar. Que 'Supervivientes' está sacando más cosas buenas que malas", declaró antes de salir del plató.