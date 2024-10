Susana Díaz pierde los estribos en pleno "Espejo Público": "Patético"

Tras su paso por la política andaluza, siendo presidenta de la Junta de la Comunidad de Andalucía, Susana Díaz alterna sus funciones como senadora con la de contertulia de televisión. "Espejo Público" es uno de los espacios en el cual podemos ver a la política sevillana que en el último programa ha tenido una sonora discusión con Ester Muñoz, vicesecretaria del Partido Popular, a raíz de la querella interpuesta por el grupo parlamentario liderado por Alberto Núñez Feijóo en la Audiencia Nacional por los últimos escándalos que salpican al PSOE. Una discusión bastante ardua, que ha provocado la intervención de Susanna Griso, para intentar calmar una situación bastante compleja en el plató de Antena 3.

Crispación en directo

La discusión comenzó cuando Muñoz defendió la decisión del PP de presentar una querella judicial, a lo que Díaz respondió cuestionando la falta de rigor en dicha acción. "No entiendo por qué pone tan nerviosos que el PP presente una querella cuando el PSOE está todo el día poniéndolas", dijo Muñoz, refiriéndose a las acciones legales frecuentes entre partidos. Díaz, visiblemente molesta, replicó subrayando la necesidad de prudencia y responsabilidad cuando se trata de presentar querellas. Argumentó que la información en la que se basa la denuncia del PP, difundida por un medio periodístico, no había sido debidamente contrastada ni siquiera por el propio portavoz popular, Borja Semper. "A mí no me habrás escuchado hablar de bulos ni de máquina del fango, pero los políticos tenemos que ser rigurosos", añadió Díaz, defendiendo que no se trata de nerviosismo, sino de actuar con seriedad.

El intercambio se volvió aún más tenso cuando Muñoz insistió en que las acciones del PP eran necesarias para investigar presuntos casos de corrupción relacionados con el Gobierno de Pedro Sánchez. Al intentar hablar, Díaz fue interrumpida por la conductora del programa, Susanna Griso, quien le pidió que permitiera a Muñoz terminar su intervención. En su turno, Muñoz lanzó una afirmación que provocó la reacción inmediata de Díaz: "Entre tú y yo sabes perfectamente que si alguien sabía que Pedro Sánchez no debía ser presidente del Gobierno, eres tú", aludiendo a la disputa interna que ambos políticos mantuvieron durante las primarias del PSOE. Díaz respondió con dureza, calificando el comentario de "cutre y patético", y defendió su postura: "Yo presenté una alternativa a mi partido por convicciones y principios". Con estas palabras, Díaz subrayó la diferencia entre actuar por principios y lo que, según ella, era una maniobra política del PP para distraer a los ciudadanos. La discusión cerró con un clima de enfrentamiento que dejó claro el desacuerdo entre ambas políticas sobre cómo deben gestionarse las disputas políticas y las acciones legales en el ámbito institucional.