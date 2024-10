Feijóo, a Sánchez: "Su agonía legislativa va a parecer una broma al lado de su agonía judicial"

Tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la querella del PP contra el PSOE por financiación ilegal, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez se han visto las caras en la sesión de control en el Congreso. El líder del PP, en este sentido, no ha perdido oportunidad para situar a Sánchez a la cabeza de toda la trama de corrupción que rodea al PSOE, al Gobierno y a su familia y ha augurado un futuro judicial bastante complicado. "Su agonía legislativa va a parecer una broma al lado de su agonía judicial", ha afirmado Feijóo.

Feijóo ha arrancado preguntando a Sánchez por cuántas veces se reunieron él y su mujer con Víctor de Aldama, el comisionista de la trama que ahora está en prisión y arrancó al Gobierno el rescate de Air Europa. "Todos los caminos conducen a usted: las mordidas, las paradas técnicas de Delcy, los lingotes de oro, las bolsas de Ferraz", ha señalado Feijóo. "Usted llegó como adalid contra la corrupción y ha acabado con nombre clave en la trama, el '1'", ha añadido, asegurando que "no puede presentarse como mero espectador" porque "sabia lo de Delcy y mintió; sabía lo de Ábalos y le aforó; sabía lo de su mujer y la encubrió; sabía lo del rescate de Air Europa y participó". "Lo sabía todo hace más de tres años y lo tapó", ha agregado. "Márchese ya", ha zanjado, antes de recordar que tiene "tiene cuatro causas judiciales, 15 delitos investigados y once ministerios implicados".

El presidente del Gobierno salió al ataque ante la ofensiva del principal partido de la oposición sobre el "caso Koldo". Pedro Sánchez mantuvo la hoja de ruta que el PSOE ha desplegado hasta ahora, defender la diferente reacción ante la corrupción de unos y otros. "Usted está con esto de que si estoy tapando... no me hable de tapar, señor Feijóo. Somos iguales ante la ley, pero no somos iguales ante los casos de corrupción. En absoluto", señaló el jefe del Ejecutivo. Que volvió a reivindicar que los socialistas actuaron "con contundencia" hace ocho meses, expulsando a José Luis Ábalos del grupo parlamentario y abriéndole un expediente de suspensión de militancia del partido. También que han "colaborado con la Justicia" y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que, además de todo esto, se han centrado en "gobernar". El compromiso es que en 2027 haya una España más próspera y más unida que en 2017, cuando ustedes gobernaban", aseveró Sánchez, volviendo a poner el horizonte del fin de su mandato cuando cumple la legislatura. "Por mucha hipérbole o por mucho insulto, no me van a sacar de ese carril", zanjó.

En Moncloa ven en la "oposición estéril, hiperbólica e hiperventilada" del PP cierto halo de desesperación. "Quedan 1001 días de legislatura y usted y su equipo más cercano actúan como si quedaran 10 días. ¿Le están diciendo que su tiempo se acaba?, atacó el presidente al líder de la oposición, que volvió a meter en la derivada a la presidenta de la Comunidad de Madrid, asegurando que en el PSOE "quien la hace la paga" y en el PP "cuando se denuncia un caso de corrupción se le echa a la calle", en alusión a la salida de Pablo Casado. "Tápense un poco, porque de la A de Ayuso a la Z de Zaplana tienen un caso de corrupción para cada letra del abecedario", sentenció.