Telemadrid celebra los 20 años de ‘Madrileños por el Mundo’ con cuatro especiales en noviembre

Telemadrid ha querido rendir homenaje a uno de sus formatos más emblemáticos con motivo del vigésimo aniversario de ‘Madrileños por el Mundo’, un espacio pionero que lleva dos décadas mostrando la vida de los madrileños que residen fuera de España.

Para celebrar esta fecha especial, la cadena emitirá cuatro programas conmemorativos durante el mes de noviembre, los viernes 7, 14, 21 y 28 a las 22:45 horas, en los que se recordarán los momentos más destacados de su historia y se compartirán anécdotas inéditas del equipo de rodaje.

Desde su estreno en 2005, el formato —dirigido por Paloma Ferre y producido por La Nueva Televisión— ha recorrido más de 180 países y contado más de 5.000 historias personales, el equivalente a dar treinta vueltas al mundo. Cada entrega ha permitido conocer cómo los madrileños viven, trabajan y mantienen su vínculo con su tierra desde lugares tan diversos como Tokio, Nairobi, Buenos Aires o Sidney.

A lo largo de estos veinte años, ‘Madrileños por el Mundo’ se ha consolidado como un referente del periodismo humano y cercano, reflejando la diversidad cultural y las emociones de quienes construyen su vida lejos de Madrid. Además, ha dejado momentos inolvidables: un reportero sorprendido por un tiroteo en el Congo, otro encerrado en un armario de hotel o una detención en Caracas por grabar en la calle.