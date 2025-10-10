Christian Gálvez ya tiene fecha de estreno para debutar en 'La Tarde de Telemadrid'

Después de desarrollar la mayor parte de su carrera en Mediaset, Christian Gálvez comenzará una nueva etapa fuera del grupo de comunicación y el presentador ya tiene fecha de estreno para liderar un nuevo programa en las tardes de Telemadrid.

Tal y como ha anunciado la cadena autonómica, su sobremesa se renovará a partir del 13 de octubre con la llegada de 'La Tarde de Telemadrid', un talk-show pensado para acompañar, entretener y compartir y que estará liderado por el que fuera presentador de 'Pasapalabra' en Telecinco.

El programa se emitirá de lunes a viernes desde las 15:45 horas y está concebido como un espacio de encuentro y compañía, que combina actualidad, emoción y participación ciudadana para hacer compañía a los madrileños cada tarde.

Producido por Catorce Comunicación, 'La Tarde de Telemadrid' combina entrevistas, testimonios, reportajes y la participación activa del público en plató. Cada emisión ofrecerá relatos llenos de vida protagonizados tanto por ciudadanos anónimos como por rostros conocidos.

Asimismo, el espacio contará con secciones semanales de Jota Abril, Minerva Piquero, Poty Castillo, Carla Hidalgo y Fernando Romay, presentes cada tarde con propuestas variadas y cercanas. El programa también incluirá una ventana práctica de servicio público, con consejos de salud, seguridad, bienestar y economía doméstica, ofrecidos por profesionales de referencia. Además, habrá espacio para la cultura madrileña, con recomendaciones de teatro, música, fiestas populares y gastronomía.

"Después de muchos años en Mediaset, incorporarme a Telemadrid es más que un cambio de cadena: es un salto hacia un formato que me entusiasma, que me reta y que me conecta con la realidad de mi ciudad desde otro lugar", ha explicado el conductor nacido en Móstoles.