Marta Sánchez se defiende de las críticas en 'El Hormiguero': "Soy cero diva"

La música de Marta Sánchez ha tomado forma este jueves de 'El Hormiguero'. La cantante ha visitado el programa de Pablo Motos para presentar su disco conmemorativo '40 años 1985–2025', un álbum que reúne grandes éxitos, colaboraciones especiales y canciones inéditas, y que estará disponible a partir del 21 de noviembre. Y 110 de ellos incluyen un beso de la artista.

La cantante ha interpretado en directo 'Abrázame', su nuevo single escrito por Tony Sánchez-Ohlsson hace 15 años y que en su día rechazó cantar porque no entendió lo fuerte que era el tema: "Como tonta la dejé fuera, otros artistas lo oyeron y la hicieron".

Además, ha repasado sus 40 años de trayectoria en la música, siete de ellos en el grupo Olé Olé, con los que aprendió "muchísimo". La madrileña sustituyó a Vicky Larraz, que había puesto el listón muy alto: "Me imponía un poco, pero yo estaba muy segura de mí misma y éramos muy diferentes. Me daba seguridad que yo tenía otra voz, otra actitud y no me iban a comparar". Así como ha relatado cómo fue la primera vez que escuchó su voz en la radio, en los 40 principales, mientras estaba en un Mercedes que no era el suyo.

Pablo Motos también se ha interesado por cómo vive la crisis postconcierto que suele afectar a los cantantes. La cantante española ha comentado que no es fácil, pues de repente después del ruido todo se queda en silencio en la habitación del hotel, siendo "tarde para llamar a tus amigos". "Cuando yo empezaba no existía el teléfono, o te leías un libro o la meditación, que he descubierto hace unos meses, me hubiera venido muy bien", ha añadido.

A lo largo de los años, la compositora ha afrontado distintas experiencias de peligro, desde uno de los peores terremotos de Los Ángeles, de magnitud 7.8 y que como ha recordado, fue "lo peor", la tiró de la cama y lo único que hizo "fue rezar". Cuando todo pasó, ha apuntado que se quedó "en el sitio paralizada", gritando "a la gente que estaba en la casa: "¡Qué es esto!"

Por otro lado, su vida también corrió peligro debido a un toro que comenzó a perseguirla: "Estaba en la finca del Niño de la Capea. Íbamos caminando y al fondo, como a 300 metros, había una manada de toros salvajes como preparados para la lidia. Uno de ellos que estaba comiendo pasto levantó la cabeza y se vino hacia mi".

Durante la entrevista, el presentador del programa de Antena 3 ha sacado a colación otros temas que han acompañado a la artista como el título de diva y el rumor de que en Eurovisión pidió una planta de un hotel para ella sola: "Me jode un huevo tener esa fama porque no puede ser más errónea, soy cero diva. Tengo mucho carácter porque sé lo que quiero".

Y ha puesto ejemplos de cómo se comporta durante las giras de conciertos, asegurando que cuando le toca una suite grande, llama a la oficina para cambiarla por una habitación doble, que hace las camas en los hoteles porque no soporta verlas deshechas y limpia los baños en los aviones, incluso el espejo, mirando antes de irse "como ha quedado".

Aprovechando el repaso a su carrera, en 'El Hormiguero' han recordado la fama de sex symbol que empezó a ganarse tras su paso por el 'Un, dos, tres... responda otra vez' de "Chicho" Ibáñez Serrador. La cantante ha desvelado que no quería llevar el vestido negro con el que finalmente actuó y ha roto una lanza a favor del realizador de televisión: "Fue un poco el precursor de esa sex symbol que luego surgió con Olé Olé".

Sin ir más lejos, su éxito la ha llevado a cantar con artistas del calibre de Gloria Gaynor, con quien compartió escenario en una gira: "Ella actuaba antes, yo después y luego nos uníamos. Hicimos varios conciertos juntas".

Invitados del 24 al 27 de noviembre