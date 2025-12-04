Verónica Sánchez habla claro sobre el final de 'Los Serrano': "Si los españoles nos ponemos de acuerdo en algo es que no fue bueno"

Tras el estreno de 'Las hijas de la criada' en atresplayer, adaptación de la novela de Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta 2023, la actriz Verónica Sánchez está siendo una de las actrices más demandadas en los medios de comunicación y, durante la promoción de la serie, ha dejado varias anécdotas sobre sus proyectos pasados.

Una de ellos tiene que ver con 'Los Serrano' y su polémico desenlace, muy difícil de olvidar desde que viera la luz en 2008. Al final todo resultó ser un sueño del personaje interpretado por Antonio Resines y, en una entrevista en el programa presentado por Àngels Barceló 'Hoy por hoy', de la Cadena Ser, Sánchez se ha pronunciado sobre la cuestión.

La intérprete daba vida a Eva, hija del personaje interpretado por Belén Rueda, quien se casaría con Diego (Antonio Resines), dando lugar a la inolvidable convivencia bajo el mismo techo y las diferencias que surgirían por ello entre los hijos de ambos.

"Si los españoles somos capaces de ponernos de acuerdo en algo es en que ese final no fue bueno", ha asegurado en los micrófonos de la radio, alegando que "cuando una serie se alarga tanto en el tiempo, se empiezan a abrir puertas y a ver luego cómo las cierras".

Durante la entrevista, la actriz también ha aprovechado para rememorar cómo fue su encuentro con Resines, al que había conocido antes de la serie emitida en Telecinco. "Estaba en Sevilla, trabajando en una pizzería de camarera, cuando Fernando Colomo, el responsable de todas las cosas buenas que me han pasado en el cine, me dio el papel protagonista de la película 'Al sur de Granada', donde estaba Resines. Él fue el que me recomendó para que hiciera las pruebas para el papel de Eva, su hijastra en 'Los Serrano".