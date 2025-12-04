Óscar Casas denuncia en 'El Hormiguero' el problema de los jóvenes y la vivienda: "Sigue sin solución"

El actor Óscar Casas ha sido el gran protagonista de este jueves en 'El Hormiguero', donde ha presentado, un día antes del estreno en cines, su nueva película titulada 'Me has robado el corazón', una comedia romántica con tintes de road movie, donde da vida a un joven ingeniero que se ve envuelto en una fuga tras un robo y acaba implicando a una chica que conoce por una app de citas.

El intérprete español ha desvelado que se basa en una historia real que ocurrió en Estados Unidos, aunque para el largometraje se han tomado el privilegio de cambiar la ambientación. El protagonista "engaña a la chica para que la lleve en coche hasta Galicia", ha explicado, añadiendo que "tiene el plan perfecto para que no le pillen", excepto el no haber pensado que se podía enamorar de la chica.

En línea con uno de los mensajes de la película, el hermano de Mario Casas ha apuntado que muchos jóvenes se pueden sentir identificados con el personaje que interpreta, pues a pesar de estar trabajando, con un jefe al que da vida Arturo Vals, no consigue tener una independencia económica.

"La mayoría de jóvenes con carreras siguen viviendo con sus compañeros de piso porque no pueden pagar una vivienda para ellos. Sigue sin solución. Este Eric dice: 'No puedo más", ha manifestado durante la entrevista.

Tras ver el tráiler de 'Me has robado el corazón', Pablo Motos le ha propuesto una especie de test en el que le ha hecho preguntas sobre cuál es su mayor defecto o hasta qué punto es romántico. El invitado de este jueves no ha tenido ningún reparo en contestar y ha desvelado que uno de sus grandes defectos es el de ser "muy pesado", así como ha negado ser celoso y ha admitido que es "un poquito" rencoroso.

Por otro lado, a colación de la película, ha contado cómo acabó robando unas zapatillas por amor cuando era menor de edad. "Al momento de salir" del negocio junto a la chica, que le había pedido robar en una tienda, "empezó a pitar" la alarma, por lo que empezó a huir. "Yo corría y veo que no está", ha rememorado, apuntando que habían cogido a su compañera. "Llamaron a mis padres. Justo la semana anterior también había hecho algo mal. Desde entonces nunca he hecho nada malo", ha espetado.

Así como ha relatado la manía que tiene en los rodajes, donde necesita tocar todo: "Es una manera de concentración. Los actores estamos mucho en la cabeza y es peligroso. Como actor espero que me ocurra algo y lo que más necesito es estar aquí presente, tocar la tela, estar concentrado sin tener que estar pensando", ha detallado.

