'De Viernes' recuperará la esencia 'Sálvame' con el reencuentro de Jorge Javier Vázquez y Lydia Lozano

El plató de 'De Viernes' revivirá la esencia de 'Sálvame' con el reencuentro que hará presenciar a sus espectadores en la entrega de este viernes 5 de diciembre. El formato de Telecinco presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona ha preparado un programa que juntará a Jorge Javier Vázquez y Lydia Lozano, para, a partir de las 22:00 horas competir con 'La Voz'.

La entrevista con el maestro de ceremonias de 'Gran Hermano' servirá para que el de Badalona cuente por primera vez, en un plató de televisión y sin ahorrarse ningún detalle, el cambio de imagen al que se ha sometido hace unos meses y que fue de lo más comentado cuando reapareció ante las cámaras para presentar la última edición de 'Supervivientes All Stars'. Además, el programa mostrará en exclusiva fotos y vídeos del presentador antes y después de su operación y también las reacciones de su madre y su hermana tras pasar por quirófano.

Su visita supondrá coincidir con Lydia Lozano tras más de dos años y medio sin verse en un plató, en un momento en el que la colaboradora del programa de Mediaset no lo está pasando nada bien. Su marido Charly lleva ingresado en el hospital desde hace dos meses, cuando fue operado de la espalda y contrajo una bacteria que le ha afectado a varios órganos vitales.

Resto de invitados

El programa de prime time producido por Producciones Mandarina también contará con Jota Peleteiro. El exjugador de fútbol regresará al plató días después de su reencuentro con Jessica Bueno en los juzgados por un litigio que mantienen abierto desde hace cuatro años para desvelar si han llegado a un acuerdo y en qué punto se encuentra su relación.

El que jugara en equipos como el Celta o el Alavés también valorará la participación de Jessica Bueno en 'Supervivientes All Stars', los comentarios que ha hecho sobre él y sus hijos en el reality y cómo ha sido la relación con la familia de la modelo durante su presencia en Honduras. Asimismo, responderá a las declaraciones que Kiko Rivera ha hecho sobre él.

Por otro lado, María Jesús Ruiz también visitará el plató para contar con detalle cómo ha sido la feliz reconciliación con su madre, Juani Garzón, con la que acumulaba varios años sin hablar tras un conflicto generado por la relación de la ex Miss España con su actual marido, Curro. Además, hablará de cómo se encuentra su pareja tras sufrir un ictus.