Alejandro Abad critica la retirada de España de Eurovisión 2026: "Es una decisión desacertada, incoherente y negativa"

Alejandro Abad es uno de los grandes nombres de la música en español, con enormes hitos en su carrera, como el despegue de 'Operación Triunfo', participar en dos ocasiones en el Festival de la canción de Eurovisión o ser la persona detrás de grandes éxitos mundiales de artistas de la talla de David Bisbal, Paulina Rubio, David Civera o Pastora Soler, vendiendo más de 33 millones de copias en todo el mundo. Precisamente del certamen musical más importante en el viejo continente ha hablado en sus redes sociales, sincerándose sobre la decisión que ha tomado RTVE de no participar este año en Eurovisión 2026 por la presencia de Israel en el concurso. El compositor hispano-chileno Alejandro Abad, representante de España en Eurovisión en 1994 y miembro de la delegación en 2001, ha mostrado su desacuerdo con la decisión de RTVE de no participar en Eurovisión 2026 debido a la presencia de Israel en el certamen. Abad califica la retirada como "una decisión muy desacertada, incoherente y negativa" y critica que, con este gesto, España hace "exactamente aquello de lo que siempre se ha quejado: mezclar política y música". El autor recuerda que durante décadas se ha alimentado la idea errónea de que el festival es político, cuando en realidad, sostiene, los resultados dependen de afinidades culturales y de la suma de votos de 37 países, un proceso que, asegura, es "imposible de manipular políticamente de forma coordinada".

Alejandro Abad subraya que Eurovisión es, ante todo, un evento de "música, voces, escenografías y emociones", y lamenta que España renuncie a usar el certamen como plataforma para transmitir mensajes poderosos "a través de una gran canción interpretada por un gran artista". En su opinión, el país debería aprovechar esa oportunidad para enviar un tema universal, incluso "uno que hable de paz", en vez de retirarse. También cuestiona la gestión del proyecto eurovisivo en RTVE, recordando que España acumula "resultados muy pobres" en la última década y sigue confiando "en los mismos responsables". Irónico, Alejandro Abad concluye que este año se obtendrá "el mejor resultado de los últimos años" porque España no concursará, y critica que se utilice la música como "sector vulnerable y fácil de manipular", preguntándose por qué, si hubiera coherencia, no se aplicaría el mismo criterio a mundiales u olimpiadas.