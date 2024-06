¿Cuánto costará la producción de 'Invictus' en TVE?

TVElanza este lunes 'Invictus, ¿te atreves?', su nueva apuesta para el prime time veraniego. Con Patricia Conde al frente, el programa promete ser una de las principales atracciones de la temporada estival en La 1, compartiendo protagonismo con el esperado regreso de 'El Grand Prix'.

El programa, producido por Boxfish, tiene un presupuesto total de 5.354.125,66 euros para toda la temporada, que consta de trece entregas. Esto se traduce en un coste por entrega de 411.855,82 euros, de los cuales 411.657,14 euros se destinan a la productora y solo 1.582,88 euros corresponden a gastos internos. La cifra total fue revelada por 'TVeo' tras una petición al portal de Transparencia. A diferencia de otras partidas presupuestarias, no se ha divulgado la cantidad destinada a los salarios de Patricia Conde ni de los capitanes del programa, los exfutbolistas Joan Capdevila y José Manuel Pinto.

'Invictus, ¿te atreves?' es un concurso en el que dos equipos formados por personajes famososcompetirán en diversas pruebas físicas y de conocimiento. El programa intentará mostrar el lado más desconocido de estos famosos a través de los retos que deberán enfrentar. El formato del programa es una adaptación del británico 'A League of Their Own', que ha tenido 13 exitosas temporadas en la cadena Sky One. En España, Boxfish, la productora responsable de 'Celebrity Bake Off' y 'A quién le gusta mi follower', se encarga de llevar "Invictus" a la pantalla.

El estreno de "Invictus, ¿te atreves?" se emitirá después del partido Austria-Francia de la Eurocopa 2024, lo que le permitirá beneficiarse del arrastre de espectadores de este importante evento deportivo en La 1. Este posicionamiento estratégico podría ofrecer una ventaja en términos de audiencia inicial. El programa competirá en el prime time con otros estrenos y programas consolidados como '100% Únicos' en Cuatro, la serie "Hermanos" en Antena 3, las películas "Way Down" en Telecinco y "Los secretos que ocultamos" en laSexta.