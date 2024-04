Esto es lo que opina Julio Iglesias del nuevo proyecto profesional de sus hijos, Chábeli y Julio José Jr.

El nuevo programa de televisión de los hermanos Iglesias Preysler promete dar mucho de qué hablar en los próximos meses. Chábeli y Julio José Ij. se han embarcado en uno de sus proyectos más emocionantes y divertidos hasta la fecha de la mano de TVE con " Los Iglesias: hermanos a la obra", un espacio de reformas de casas. A lo largo de ocho episodios, los hijos mayores de Isabel Preysler reformarán las casas de Omar Montes, Gloria Estefan, Norma Duval, Ana García Obregón, Beatriz Luengo, Arancha Sánchez Vicario, Luis Fonsi o la de su propia madre, la "reina de corazones", uno de sus mayores retos hasta la fecha.

Durante la presentación del nuevo programa de TVE, Chábeli y Julio José Jr. han desvelado algunos entresijos de la primera temporada del espacio, como por ejemplo cómo ha sido reformar y decorar la casa de Isabel Preysler. "Mi madre quedó muy satisfecha, le gustó muchísimo, estaba todo precioso. También ha sido difícil porque yo estaba más nerviosa trabajando para mi madre que para cualquier otra persona con las que hemos trabajado. Julio no, porque me lo dejó a mí para que si salía mal la bronca me la voy a llevar yo, que la tengo que ver todos los días", ha declarado la hija mayor del clan sobre el asunto.

Chábeli y Julio Iglesias Jr derrochan complicidad y presentan 'Los Iglesias. Hermanos a l obra' Europa Press

Sobre haber trabajado mano a mano en un programa de televisión, ambos hermanos está muy satisfechos con el resultado y ha sido una de las experiencias más gratificantes de sus vidas. "Era la primera vez que trabajábamos juntos y ha sido muy especial. Hemos trabajado muy relajados y muy bien. La verdad es que nos hemos reído muchísimo haciendo el programa, porque hemos hecho realmente lo que nos gusta. Bueno, ha sido difícil porque hemos tenido que grabar todo en un par de meses. A mí me habían ofrecido otras cosas antes, pero nunca un programa de reformas, que es lo que me apetece", han declarado los Iglesias Preysler.

Julio José Jr., gracias a esta oportunidad, ha podido explotar alguno de sus talentos ocultos, como es ser "arreglador" y no puede estar más feliz por demostrar a la audiencia su gran maestría en maestría en el mundo del hogar. "Mi madre siempre me decía que yo de pequeño quería ser arreglador. Arreglador, no sé de qué, pero arreglador. Desmontaba la televisión y la montaba, siempre estaba inventando cosas y empecé a crecer y a desmontar coches. Empecé a desmontar coches, motores...", ha confesado el artista. "Me gusta la jardinería, poner un sistema de riego, me gusta mucho la electricidad... Tengo una muy buena visión de lo que hay que hacer", ha desvelado sobre el don que ha descubierto durante la grabación del docureality.

Sobre qué le ha parecido a su padre, Julio Iglesias, este trepidante proyecto televisivo, los hermanos han asegurado que "está feliz, está contentísimo de que hagamos algo juntos y la verdad es que sabe que lo hacemos bien, porque sabe que me encanta la decoración y sabe que Julio está siempre todo el día arreglando sus casas y yo creo que está encantado".