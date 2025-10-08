Carlota Corredera vuelve a las tardes de La 1 tras la cancelación de 'La familia de la tele'

La vida da muchas vueltas y más en el mundo de la televisión, donde los colaboradores y presentadores de los programas rotan de una cadena a otra. Uno de los casos más recientes es el de Marta Flich y Gonzalo Miró, que dejaron sus respectivos proyectos en Cuatro y Antena 3 para ponerse al frente de 'Directo al grano', el nuevo magacín de La 1 que sustituía a 'La pirámide' y se emplazaba en un horario que anteriormente ocupó 'La familia de la tele'.

Un formato del que Carlota Corredera formaba parte, pero que las malas audiencias llevaron a RTVE a tomar la decisión de cancelarlo después de poco más de un mes en emisión. La colaboradora y el resto de integrantes encontraron refugio en Ten con 'Ni que fuéramos tentáculos', la renovada versión de 'Ni que fuéramos shhh', y desde el 1 de septiembre sustituye a María Patiño como presentadora de los viernes en 'No somos nadie', el espacio producido por La Osa que fusiona los dos formatos del universo 'Sálvame'.

Desde el adiós del fallido programa presentado por Aitor Albizua, Inés Hernand y María Patiño, la periodista ha seguido ligada al ente público con alguna aparición esporádica en 'Mañaneros' y como colaboradora en los programas radiofónicos 'Las tardes de RNE' y 'El despertador'. Sin embargo, la sorpresa ha llegado este miércoles, cuando ha vuelto a aparecer en las tardes de La 1, esta vez como colaboradora de 'Directo al grano'.

Tal y como ha anunciado la presentadora del magacín, Corredera se convertirá en un rostro habitual del programa y lo primero que ha hecho ha sido comentar algunos temas de actualidad como el derrumbe de un edificio en obras en Madrid. De esta forma, la comunicadora compaginará la conducción de 'No somos nadie', cada viernes de 15:45 a 19:45 horas, y acudirá al programa de La 1 que se emite diariamente de 15:55 a 17:30 horas.