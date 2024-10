"De Viernes" consigue el cara a cara más esperado del momento

La crónica social nunca decepciona y siempre tiene muchos frentes abiertos que abordar. "De Viernes" tendrá esta semana la oportunidad de poder subsanar o empeorar una ardua batalla familiar, que tiene al clan de las Campos en el filo de la navaja. Carmen Borrego y José María Almoguerra se sentarán en el plató del espacio nocturno de los viernes en Telecinco para tener un careo que parecía impensable hace semanas, pero que el espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta han hecho realidad.

Limar asperezas o enfurruñar la situación

Este viernes 11 de octubre, víspera a la Fiesta Nacional por el Día de la Hispanidad y la celebración de la Virgen del Pilar, tendrá lugar este cara a cara entre madre e hijo, que pondrán sobre la mesas todas las cuestiones que de momento, les mantienen alejados el uno del otro. La cosa no se queda aquí, ya que es muy probable que Terelu Campos realice el papel de mediadora en este enfrentamiento televisivo, que supondrá un antes y un después en la relación interna de la familia Campos.

Este careo no llega en el mejor momento de la relación entre Carmen Borrego y su hijo Jose María. La razón, la última llamada realizada por la hija menor de la gran María Teresa Campos en la última entrevista que su hijo tuvo en directo. Una llamada que ha provocado un aumento de tensión considerable entre ambos, por el tono y formas empleados por Carmen Borrego, a pesar de haber conseguido un acercamiento por parte de Jose María, que no le privó el derecho de ser abuela a la hermana de Terelu, tras meses alejada de su nieto por decisión de su propio hijo. La propia Terelu podrá ser una pieza clave en el más que probable acercamiento entre su hermana y su sobrino, aunque su actitud la semana pasada, denunciada y criticada en directo por Ángela Portero, pone en dudas si será positiva o negativa su presencia en el programa nocturno de la cadena de la carretera de Fuencarral. Lo que sí ha quedado claro es que Carmen Borrego ha dado un paso al frente en busca del perdón de su hijo, tras la equivocación de la semana pasada y esa disculpa en forma de llamada, que puede dar lugar mañana a final feliz o no, ya que en el clan de las Campos, todo puede ocurrir.