Aitana rechaza volver a subirse al escenario de 'Operación Triunfo' para cantar: "Psicológicamente, todavía no"

Desde la primera edición de 'Operación Triunfo' (OT) celebrada a finales de 2001, tuvieron que pasar 16 años para que sus concursantes obtuvieran un éxito semejante. Así, artistas de la talla de Lola Índigo, Ana Guerra, Amaia, Ricky Merino o Aitana le deben todo su éxito al programa producido por Gestmusic.

Precisamente, la cantante barcelonesa ha hablado en una entrevista en el podcast 'Se regalan dudas' de su paso por el concurso musical que le lanzó al estrellato y si estaría dispuesta a cantar en el programa que actualmente presenta Chenoa en Amazon Prime Video y que triunfa cada semana en redes sociales.

Sin embargo, su respuesta no ha sido la más esperada por los fans. La cantante ha admitido que había hablado hacía pocas horas con la directora del casting y de la Academia de OT, Noemí Galera: "Le he escrito para unas cosas".

"Le decía que de mí van a tener siempre lo que queráis porque yo os debo mucho a vosotros, menos volver a cantar nunca en ese escenario. Eso no lo puedo hacer porque realmente, psicológicamente, todavía no lo tengo bien colocado", ha comentado sinceramente la artista.

Unos problemas de salud de los que ya había hablado previamente en el documental de Netflix 'Metamorfosis', donde admitía tener que hacer frente a la depresión, el síndrome del impostor y la hipocondría.

La participación de Aitana en 'OT 2017' fue el punto de partida de su carrera. La cantante, que por entonces tenía 18 años, se ganó el cariño del público gracias a actuaciones memorables y una evolución constante dentro de la Academia, llegando a ser la segunda clasificada de la edición.

Su paso por el concurso también la convirtió en candidata para representar a España en Eurovisión 2018 con dos temas: la balada en solitario, 'Arde', y el dueto 'Lo malo' junto a Ana Guerra. Aunque ninguno fue seleccionado, 'Lo malo' se convirtió en un éxito rotundo en ventas y streaming, marcando un hito para la música nacional.

Desde su salida del programa, Aitana ha consolidado una exitosa carrera en la música pop, convirtiéndose en una de las artistas más importantes del panorama español, colaborando con artistas nacionales e internacionales y siendo galardonada con distintos premios, como el MTV Europe Music Award al Mejor Artista Español y un Premio Ondas.