Los puntos de Reino Unido en 'Eurovisión 2025'...¡los dará un actor!

El Festival de 'Eurovisión 2025' está cada vez más cerca. En LA RAZÓN, os hemos contado como en las últimas horas los jóvenes artistas del musical 'Los Chicos del Coro' han hecho un homenaje a Melody para "impulsar" su candidatura. Además, parece que las apuestas sobre quién puede ser el ganador de esta edición son positivas para la representante española.

Otro de los puntos a tener en cuenta de sobre el certamen que se va a celebrar en Basilea (Suiza) el próximo 17 de mayo es la participación de Chanel como la persona encargada en España de comunicar a quién se le otorgan los puntos. Por tanto, una de nuestras últimas bazas en el Festival volverá a tener su protagonismo en esta edición.

La elección de Reino Unido

Según el reputado medio británico 'BBC', su país ha tomado la decisión de que uno de los protagonistas de la serie 'Doctor Who' sea el portavoz de Reino Unido en esta edición de 'Eurovisión'. El motivo de la elección de Ncuti Gatwa, se debe a que ese mismo día (17 de mayo) la impresionante serie de ciencia ficción emitirá un episodio centrado en el certamen.

Bajo el título, "The Interstellar Song Contest", los aficionados a este proyecto podrán disfrutar de una hipotética 803.ª edición del festival. "Será espectacular porque no hay límite a la imaginación. Creo que es lo mejor que han hecho. Es el episodio más disparatado, y el más caro", explica la guionista de 'Doctor Who', Juno Dawson.

Declaraciones al respecto

"Imaginaos Eurovisión en el espacio. Cantarán y competirán. ¡E incluso habrá un cameo de Graham Norton! Todo es posible", apunta el medio británico 'Daily Mail'. Además, Russell T Davies, actual showrunner de la serie, señala: "Este es el episodio más alocado de todos, y tenemos la suerte de que Graham contribuya al caos. Y no es solo un cameo: ¡tiene un giro argumental completo para él solo!".

Por último, la guionista también apunta esta cuestión en un podcast sobre la serie: "Pude escribir sobre el Doctor. Pude escribir sobre Belinda. No hay límite para la imaginación en el programa. Creo que es el mejor programa que se haya hecho. Solo tienen que esperar. Este episodio es mahoosive".