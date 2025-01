Lo que "OT" no mostró: Idaira Fernández revela lo que sufrió

Desde su regreso con éxito a través de Prime Video, "Operación Triunfo" ha vuelto a ser un tema recurrente de conversación, especialmente entre quienes pasaron por sus distintas ediciones. La última en abrirse sobre su experiencia ha sido Idaira Fernández, concursante de "OT 2005", quien en una entrevista con Ibai Vegan en el podcast "Animales Humanos" ha recordado lo difícil que fue su paso por el programa. Aunque destaca lo mucho que aprendió en la academia, también reconoce que hubo momentos en los que sintió un trato desigual entre los concursantes.

Según su testimonio, había participantes que recibían un respaldo evidente mientras que otros, como ella, notaban una falta de apoyo. "Tienen que ocurrir cosas para que haya juego", comenta Idaira, dejando entrever que ciertas dinámicas dentro del programa podrían haber estado predefinidas. La cantante confiesa que, aunque entró con seguridad en su voz, poco a poco comenzó a perder confianza hasta el punto de dudar de su propia capacidad vocal.

Uno de los puntos más delicados de su testimonio es cuando menciona las dudas sobre el sonido durante sus actuaciones. Aunque no acusa directamente a la producción, reconoce que algunos compañeros también sintieron que algo no cuadraba. "No puedo asegurar nada, pero había rumores sobre fallos en el sonido", explica. Esta sospecha, sumada a la presión del programa, afectó su desempeño y, según ella, terminó saliendo de la academia cantando peor de lo que entró.

Idaira también señala que este tipo de experiencias son habituales en la industria televisiva y que, aunque su paso por "OT" no fue el ideal, no se victimiza. "Aprendí mucho, pero no de lo que esperaba. Fue más una lección de vida que de música", admite. Con sus palabras, reabre el debate sobre cómo los realities pueden moldear a sus concursantes más allá del talento que demuestren en pantalla.

Su testimonio se suma al de otros exconcursantes que han expuesto situaciones similares en distintas ediciones del programa. Mientras "Operación Triunfo" sigue evolucionando y adaptándose a nuevas plataformas, las historias de quienes pasaron por él continúan saliendo a la luz, recordando que detrás del espectáculo hay mucho más de lo que se ve en pantalla.