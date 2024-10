¿Qué ha pasado con el restaurante Los Pitos de 'Pesadilla en la cocina'?

En una nueva entrega de 'Pesadilla en la cocina', el chef Alberto Chicote ha visitado el restaurante Los Pitos, ubicado en Roquetas de Mar, Almería, y conocido ahora como Voy de Tapas. Este establecimiento, inicialmente llamado Cantinho do Marcelo tras la intervención de Chicote, ha vivido un proceso de reinvención completo con cambios drásticos en su nombre, estructura y concepto, buscando finalmente diferenciarse en la oferta gastronómica de la zona.

La historia de este restaurante comenzó con Marcelo y Rosana, una pareja brasileña que enfrentaba una crisis no solo en su negocio, sino en su relación personal. Marcelo, quien lidera la cocina, y Rosana, encargada de la atención en sala, enfrentaban serias dificultades para mantener la armonía en su gestión. La desorganización, sumada a una falta de motivación evidente en Marcelo, quien solía distraerse con clientes y dejar pendientes las órdenes, tenía al restaurante en unestado crítico. Los retrasos en las comandas, junto con la baja calidad de los platos, llevaron a quejas constantes y devoluciones de comida por parte de los comensales, deteriorando rápidamente la reputación del local. La situación llegó a tal punto que la pareja tuvo que empeñar sus alianzas de matrimonio para enfrentar las deudas acumuladas, y Rosana planteó incluso la posibilidad de regresar a Brasil si el negocio no mejoraba.

Por otra parte, la visita de Chicote significó una última oportunidad para el restaurante. Como en otros episodios de 'Pesadilla en la cocina', el chef no solo ha ofrecido una intervención gastronómica, sino también un cambio de mentalidad. Chicote no ha tardado en notar la falta de organización y la baja motivación de Marcelo, mientras que Rosana, en un momento peculiar del programa, ha decidido hacerle un "ritual de limpieza de energías" con palo santo al cocinero de laSexta, quien ha respondido con humor e incredulidad. "Por muy santo que sea, es un palo", ha comentado Chicote, visiblemente incómodo pero divertido ante la situación. Uno de los cambios sugeridos ha sido renombrar el restaurante para aprovechar las raíces brasileñas de sus dueños, proponiendo el nombre Cantinho do Marcelo, con la esperanza de reflejar autenticidad en la oferta gastronómica. Sin embargo, el nombre no ha logrado conectar con el público, y la pareja ha decidido adoptar un nuevo nombre más orientado al tapeo local: Voy de Tapas, que actualmente goza de gran aceptación entre los vecinos y visitantes de Roquetas de Mar.

Desde su paso por 'Pesadilla en la cocina', el establecimiento ha experimentado una notable transformación, no solo en el servicio, sino también en su reputación online. A diferencia de los comentarios negativos que dominaban antes de la intervención, a día de hoy cuenta con una calificación de 4,5 estrellas en Google, destacándose como uno de los puntos favoritos en la zona para probar tapas. Las reseñas elogian la mejora en el servicio, la puntualidad de las comandas y la calidad de los platos, que ahora siguen una propuesta más coherente y sencilla, adaptada a los gustos de los clientes locales. Sin duda alguna, la experiencia de Marcelo y Rosana en el programa de Atresmediaejemplifica cómo la intervención de expertos puede ser un punto de inflexión para restaurantes en crisis. Voy de Tapas ha logrado no solo superar una etapa complicada, sino también redefinirse en el competitivo mercado de la hostelería en España.