¿Qué ver este fin de semana en HBO Max, Netflix, Amazon Prime Video y resto de plataformas?

El mes de junio acaba y entra julio y su calor. Para aquellos que ya han dado comienzo sus vacaciones, y aprovechando los estrenos que las plataformas de streaming tienen preparados para sus suscriptores, que mejor manera de invertir parte del tiempo de descanso en ver sus contenidos. Aquí unas recomendaciones:

Amazon Prime Vídeo

[[H4:‘Días mejores’ - Temporada 2]]

Varias personas deciden ponerse en manos de una peculiar terapeuta, la doctora Laforet interpretada por Blanca Portilo, para que puedan volver a reestructurar sus vidas. Esta ficción que regresa a Amazon Prime Vídeocon su segunda temporada, muestra los momentos duros de perder a un ser querido y las negativas consecuencias que causan en una persona que no se siente capaz de reír, amar o incluso volver a vivir.

Apple TV

[[H4:‘Secuestro en el aire’]]

Apple TV trae esta serie de 7 capítulos donde se narra el secuestro del vuelo KA23 durante el trayecto entre Dubái y Londres. Un negociador corporativo, Sam Nelson, echa mano de su profesionalidad para salvar a todos los pasajeros pero sus ideas de alto riesgo podrían causar todo el efecto contrario a ayudar.

ATRESPlayer

[[H4:‘Las noches de Tefía’]]

Recién estrenada y muy ansiada. De nuevo Atresmedia, de la mano de Miguel del Arco y emitida en ATRESPlayer, retrata la terrible experiencia y vivencia en los campos de concentración españoles en tiempos franquistas, entre los años 50 y 60, donde hombres tuvieron que pagar un castigo debido a su condición sexual a causa de la ‘Ley de vagos y maleantes’.

DISNEY +

[[H4:‘548 días: captada por una secta’]]

La plataforma de Mickey Mouse ha decidido apostar por esta serie real basada en la vida de una joven de Elche, Alicante (España). Patricia Aguilar, una adolescente que acaba de cumplir 18 años, desaparece de su casa dejando a su familia preocupada. Tras varias semanas sin saber de su paradero sus padres no pierden la esperanza de volver a verla ya que la joven ha dado señales de vida. A pesar de este resquicio de esperanza, la alegría empieza a nublarse al notar que su hija no actúa ni habla como antes. Con el tiempo descubren que su hija huyó a Perú tras ser seducida por un gurú de una secta el cual lleva dos años manipulándola mediante Internet. Al averiguar esto, la familia comienza a investigar la zona donde podría estar Patricia, a pesar de que esta reniegue de ellos.

FILMIN

'La noche que Logan despertó'

Miniserie de cinco capítulos. A comienzos de la década de los 90, Mimi y Julien, dos hermanos, son los mejores amigos de Logan formando un trío inseparable. Mientras que Julien y Logan ganan el campeonato regional de béisbol, Mimi sueña con ser actriz de teatro pero todo se tuerce cuando en 1991 sus caminos se separan debido a un terrible accidente. Las dos familias quedan destrozadas perdiendo así la armonía que antes tenían. Treinta años después, Mimi se convierte en una tanatóloga de renombre que regresa a su lugar de origen para cuidar de su madre. Una vez allí se reencuentra con su hermano y Logan provocando que los rencores renazcan con más fuerza.

HBO Max

'Warrior' - Temporada 3

En 2019 llegaba esta serie de drama criminal de artes marciales de la mano de Shannon Lee, la hija de Bruce Lee. Un año después la serie fue renovada para una segunda temporada pero quedó parada. En 2023, HBO MAx trae de vuelta esta ficción con su tercera temporada. Basada en los escritos de Bruce Lee, ‘Warrior’ narra a un prodigio de artes marciales que a finales del S.XIX llega desde China a San Francisco inmerso en una guerra sangrienta de bandas en el famoso barrio de Chinatown.

MovistarPlus +

'Zero, la revista que sacó del armario a un país'

Aprovechando la semana del Orgullo LGTBIQ+, MovistarPlus+ trae esta miniserie documental de dos capítulos que muestra la historia de la famosa revista Zero y que en la actualidad ya no existe. Nacida en 1998 de la mano de un grupo de amigos, Zero fue un medio de comunicación de prensa escrita que causó gran impacto en la sociedad gracias a su enorme lucha para conseguir más derechos para el colectivo. Las confesiones sobre su orientación sexual de algunos famosos en dicho medio hizo que su popularidad aumentase logrando ser un medio reivindicativo.

Netflix

'Eldorado: todo lo que odian los nazis'

Recuperando la sintonía de ATRESPlayer y MovistarPlus+, Netflix trae esta serie documental basada en un club nocturno de los años 20 ubicado en Berlín. Dicho club se convierte en un refugio para la comunidad queer permitiendo ser una vía de escape y de libertad las cuales se habían perdido durante el ascenso de Hitler al poder.