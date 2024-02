¿Quién es la invitada que viene hoy, 6 de febrero, a 'El Hormiguero'?

Este lunes Penélope Cruz fue la invitada que arrancó la semana en ‘El Hormiguero’. La de Alcobendas vino a presentar la nueva película, ‘Ferrari’ cuyo papel es el de la esposa de Enzo Ferrari, -piloto, empresario y creador de la marca Ferrari-. Se trata de una biopic de Enzo dirigida por Michael Mann y que llegará a las salas de cine el próximo 9 de febrero.

La actriz confesó cómo ha sido meterse en la vida de la mujer del magnate."Son unos meses en la vida de Laura y Enzo Ferrari. Ella tuvo una vida muy triste, pero creo que merece la pena contar su historia. Es mucho más que una película de carreras; habla de la familia, de la pérdida...".

"Como había muy poca documentación sobre ella, yo llegué un mes antes a Módena para hablar con gente que la conociera bien. No me gustaba lo que recibía, porque me llegaba una falta de compasión, de empatía hacia ella. Ella tenía una mente muy obsesionada con el detalle; fue una de los primeros inversores en la compañía. Enzo siempre se sintió en deuda y le dio un pequeño lugar. Todos los de la compañía trataban de convencer a Enzo para que se la quitara de encima; y en uno de esos días el despidió a 50 personas porque pedían el despido de su mujer. Fue de las pocas cosas buenas que hizo por ella", continuaba confesando.

Penélope volvió a demostrar su profesionalidad al hablar sobre sí misma en su vida laboral. Es una persona autoexigente y a pesar de todo, en esta película hubo escenas que tuvo que rodar hasta 45 veces, algo que a ella le gustó ya que ‘’prefiere eso a que el director diga que ‘está todo bien’.

La actriz Bigitte Nielsen Atresmedia

El espacio de Antena 3 sigue su ritmo y este martes, 6 de febrero, Pablo Motos se prepara para recibir a otra actriz de origen danés: Brigitte Nielsen. Comenzó en la industria como una exitosa modelo cuando tan solo tenía 16 años. Después de un parón voluntario en las pasarelas, Nielsen empezó a dar sus primeros pasos en el cine. En la década de los 80, tras su breve matrimonio con Sylvester Stallone, participó en películas como 'Rocky IV', 'Cobra' o 'Superdective en Hollywood II'. Más recientemente la hemos visto en títulos como 'Mercenarios' o 'Creed II'.