"Reinas del Soho": Ellas dicen «no» a los hombres de 1918

Europa recibió con júbilo la noticia el 11 de noviembre de 1918 de la firma del Armisticio de Compiègne, que ponía fin a la Primera Guerra Mundial. Pero las mujeres fueron conscientes del agujero que había creado la ausencia de los hombres que se fueron al frente y cómo miles de ellas habían llenado ese vacío con trabajo dura para sobrevivir. En esa tesitura nos sitúa «Reinas del Soho» («Dope Girls»), la serie basada en «Dope Girls: The Birth of the British Drug Underground», el clásico del escritor Marek Kohn sobre el nacimiento de los clubes nocturnos en el Soho londinense y el preocupante consumo de drogas que siguió al final del conflicto.

En esta serie de seis episodios conocemos a Kate Galloway (Julianne Nicholson), una mujer que lo ha perdido todo después de que su marido se suicide. Junto a su hija adolescente (EilidhFisher), con desparpajo y bastantes agallas, abre un garito en el Soho londinense, un barrio que pronto controlan bandas de mujeres que regentan los clubs y controlan el negocio de las drogas y el alcohol. A su lado su otra hija Billie (Umi Myers), bailarina de club. Como respuesta, la policía metropolitana experimenta con una división de agentes femeninas infiltrando a una de ellas, Violet Davies (Eliza Scanlen), en la banda de Kate. La serie es una apuesta muy fuerte en la ficción actual relatando con algo de luz el punto de vista de estas mujeres. El uso de una escenografía detallada y modernizada, unos personajes poderosos y una música que raya en lo punk, le preguntamos a Nicholson por todo ello.

«Kate contribuye a la actitud punk tanto como todos los demás en la serie. Y, sobre todo, se trata de romper las reglas», dice la actriz, que reconoce que todo en la serie destila «supervivencia, vida, energía», y habla de «no seguir las normas que se suponía que las mujeres debían seguir en aquella época». Y muy en su papel matiza: « Ellas dicen no a eso, y me encanta». Galloway solo es la punta de lanza de estas mujeres que tienen que enfrentarse a problemas económicos, violencia gratuita y la presión de la mafia de la familia Salucci.

Para conformar a Kate, Nicholson reconoce que «gran parte de eso ya estaba en el guion», pero personalmente ella se inspiró mucho en Vivienne Westwood, «y en la escena punk en general». Otra parte importante de la culpa de la inmersión en la época es del equipo de vestuario: «Nuestra maravillosa diseñadora de vestuario, Sophie Canale, y la ropa tan hermosa que pudimos usar. Te peinan y maquillan de cierta manera y, de repente, te ves viviendo en estos escenarios llenos de terciopelo y encaje, con un poco de neblina...». Los espectadores pueden quedarse anclados en ciertas imágenes y escenas que incitan a la calma, pero «Reinas del Soho» es un cambio de ritmo constante con representaciones muy poderosas, como cuando Kate se libra de la tiranía de lo que una mujer se supone que tiene que hacer. Vestida con ropa blanca y unas pequeñas alas de atrezzo elabora un baile hipnótico en Trafalgar Square rodeada de hombres y mujeres celebrando el final de la guerra mientras lava la sangre de su ropa. «Me encantó la escena en Trafalgar Square. Nunca había usado ese tipo de filmación antes. Hay una proyección, así que, incluso para mí, parece Trafalgar Square. Además, está lleno de actores de fondo que están viviendo sus propias historias y relaciones. Así que realmente sientes que te han lanzado a este torbellino de vida, en el mejor sentido. También fue muy emotivo porque es el momento en que se anuncia que la guerra ha terminado. La gente está celebrando, está borracha... Es un momento muy extremo y realmente se sintió así en el rodaje».

Toda la serie está envuelta en un halo muy teatral del que hablamos con Julianne: «No sabía exactamente qué esperar, pero me alegró descubrir que tenía ese estilo. Creo que mucho de eso se debe a la dirección artística y al diseño de producción, y a lo detallado y exuberante que es todo. Soy una gran admiradora de Shannon Murphy, la directora, y siento que todo su trabajo es muy específico y detallado». Sobre lo que debemos entender de las mujeres de esa época, la actriz explica que «experimentaron un momento de independencia cuando los hombres se fueron a la guerra. Y las mujeres son supervivientes, pueden mantener una comunidad e incluso un país en funcionamiento. Eso debería ser más reconocido hoy en día. Debería haber más mujeres en posiciones de poder. Pero también hay que disfrutar la serie».