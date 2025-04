Sandra Sabatés, muy crítica con la absolución de Dani Alves

Hace unos días, más concretamente el pasado viernes 28 de marzo de 2025, hubo una noticia que acaparó todos los informativos de España: el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) revocaba la condena de cuatro años y medio de cárcel al futbolista Daniel Alves por agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona y le absolvía.

Este hecho, muy controvertido y comentado entre la sociedad, también ocupó un lugar protagonista en la última emisión de 'El Intermedio'. Por ello, la periodista de laSexta, Sandra Sabatés, decidía colocarse en la parte más lejana de la mesa para tratar en profundidad esta cuestión. Una respuesta contundente que no dejó indiferente a nadie.

Declaraciones de Sandra Sabatés

En un primer momento, quiso explicar a los espectadores qué ha pasado exactamente: "En el caso Alves ha habido dos sentencias contradictorias en varios puntos. La primera, la de la Audiencia Provincial de Barcelona, consideró probada la culpabilidad del futbolista. La segunda, la del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, le absuelve no porque le considere inocente si no porque cree que no se puede probar su culpabilidad".

Además, señaló: "También difieren en su valoración del testimonio de la víctima, que la primera sentencia consideró coherente y especialmente persistente, mientras que la segunda señalaba que no es fiable. Por tanto, radica la diferencia crucial entre ambas: en la manera de entender el consentimiento".

Las diferencias de las sentencias

Un punto muy clave, tanto para la resolución como para ella: "Para los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, los vídeos de la víctima bailando antes de la agresión dan poca fiabilidad al testimonio. Sin embargo, es oportuno recordar que el consentimiento no es algo inmutable, puede existir consentimiento para bailar, coquetear, e incluso para ir juntos al baño, pero este puede cambiar o revertirse en cualquier momento. Algo que sí se tuvo en cuenta en la primera de las sentencias".

"Por eso, para muchos juristas la segunda sentencia supone un paso atrás, porque implica volver al marco anterior en el que es muy difícil para las víctimas probar las agresiones sexuales que suceden en la intimidad. Es una sentencia absolutoria que traslada un mensaje peligroso y muy doloroso para el resto de víctimas de agresiones sexuales".

El foco, en la víctima

Por otro lado, Sandra Sabatés quiso centrar su discurso en la persona afectada: "Si una víctima como esta que denunció a los pocos minutos su agresión, se lo contó a diferentes testigos, a los responsables del local, a los mossos y se sometió a un estudio médico esa misma madrugada, si ella no ha sido capaz de poner en duda la presunción de inocencia ¿quién lo hará?".

"El mensaje que traslada esta segunda sentencia es que las víctimas de agresiones sexuales solo van a ser creídas si han tenido una actitud y un comportamiento modélico antes y después de la agresión. Es decir, que si ya antes solo denunciaba el 8% de las mujeres que sufría violencia sexual, ¿quién lo va a hacer ahora?. Cada sentencia que ignora y minimiza la violencia de género es un retroceso en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Y ante la desigualdad: ni un paso atrás".