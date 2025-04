Marina Rivers tiene su primer enfrentamiento con Risto Mejido por la absolución de Dani Alves

Marina Rivers sorprendía la semana pasada convirtiéndose en contertulia de 'Todo es Mentira'. La influencer, que ya había tenido otras experiencias en la pequeña pantalla como participante de 'MasterChef Celebrity', pone voz a la inquietud de los jóvenes en el programa liderado en Mediaset por Risto Mejide. Precisamente presentador y contertulia tuvieron ayer la primera gran discusión en directo, debido a la absolución de Dani Alves y las palabras de la Vicepresidenta de España y candidata al Parlamento de Andalucía por el PSOE, María Jesús Montero, acerca de la presunción de inocencia. Ambos, mantuvieron opiniones distintas, que subieron el tono de la disputa en varias ocasiones.

Punto de vista distintos y evidentes

En 'Todo es mentira', la anulación de la condena a Dani Alves desató un intenso debate entre Marina Rivers y Risto Mejide. Rivers, estudiante de Derecho y colaboradora del programa, defendió la presunción de inocencia: "Es una aberración decir que la presunción de inocencia no puede prevalecer, básicamente porque está en la Constitución... eso no tiene ningún sentido a nivel jurídico". Además, recordó que el Tribunal Supremo aún podría revisar el caso. Mejide la interrumpió para mencionar a María Jesús Montero, quien advirtió sobre el riesgo de que este principio invisibilice a las víctimas. Rivers entonces apuntó: "Quiero añadir que es verdad que parece que hay que estar muerta para que te crean. Las violaciones se hacen en la intimidad". El maestro de ceremonias le respondió con firmeza: "Nadie ha demostrado la inocencia de Dani Alves. Aquí nadie lo defiende. Pero una vicepresidenta del Gobierno no puede decir que la presunción de inocencia está por encima de una denuncia. Me parece preocupante". Rivers replicó: "Sus declaraciones no quitan la presunción de inocencia. Es un derecho fundamental". Finalmente, Mejide intentó redirigir el debate: "Yo entiendo que quieras dar ese discurso, pero no es en el que estamos".

¿Qué ha pasado con la sentencia de Dani Alves?

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha revocado la condena de cuatro años y medio de prisión por agresión sexual impuesta a Dani Alves. Los magistrados, en decisión unánime, consideraron que el fallo inicial presentaba "déficits valorativos", por lo que estimaron el recurso del futbolista y anularon la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona. La resolución del TSJ se basa en la falta de pruebas concluyentes, argumentando que el testimonio de la denunciante no es suficiente para sostener la condena. Además, el tribunal cuestiona la interpretación de las grabaciones de seguridad y la falta de corroboración con otras pruebas periciales, como el ADN. La Fiscalía y la defensa de la víctima habían solicitado penas más severas, de 9 y 12 años de prisión respectivamente, pero sus recursos fueron desestimados. Con esta decisión, se dejan sin efecto las medidas cautelares impuestas a Alves, reforzando el principio de presunción de inocencia.