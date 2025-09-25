El 23-F revive en 'Anatomía de un instante', la nueva serie original de Movistar Plus+

La serie 'Anatomía de un instante', dirigida por Alberto Rodríguez, convertirá en ficción uno de los episodios más decisivos de la historia reciente española: el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Basada en la exitosa novela homónima de Javier Cercas, publicada en 2009, la producción disecciona aquel momento en el que el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados pistola en mano, y solo tres hombres permanecieron en sus asientos: Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Manuel Gutiérrez Mellado.

El estreno mundial tendrá lugar el 26 de septiembre en el Auditorio Kursaal dentro de la Sección Oficial, fuera de concurso, del Festival de San Sebastián. Posteriormente, la ficción participará en la sección oficial Freestyle del Festival de Cine de Roma, que se celebrará entre el 15 y el 26 de octubre, antes de su llegada a Movistar Plus+ en noviembre.

El reparto está encabezado por Álvaro Morte en el papel de Adolfo Suárez, Eduard Fernández como Santiago Carrillo, Manolo Solo como Manuel Gutiérrez Mellado y David Lorente como Antonio Tejero. Completan el elenco Óscar de la Fuente (Jaime Milans de Bosch), Juanma Navas (Alfonso Armada) y Miki Esparbé (Juan Carlos I).

Detrás de las cámaras, la serie cuenta con guion de Rafael Cobos, Fran Araújo y el propio Alberto Rodríguez, y con producción ejecutiva de José Manuel Lorenzo, Domingo Corral, Manuela Ocón Aburto y Fran Araújo. La fotografía es de Álex Catalán y la dirección de arte de Pepe Domínguez del Olmo.

Con 4 episodios de 50 minutos, 'Anatomía de un instante' es una producción original de Movistar Plus+ en colaboración con DLO Producciones y en asociación con ARTE France, que será distribuida internacionalmente por Movistar Plus+ International.