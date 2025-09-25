Cristina Castaño pide ayuda para Jimmy Shaw, su compañero en 'La que se avecina', enfermo de cáncer

La actriz Cristina Castaño ha lanzado un mensaje de ayuda en sus redes sociales para apoyar a su amigo y excompañero de 'La que se avecina', el intérprete Jimmy Shaw, que necesita ser operado tras la reaparición del cáncer de páncreas que padece desde hace tres años.

En su perfil de Instagram, la gallega compartió el enlace a una campaña de crowdfunding en GoFundMe con el objetivo de reunir 100.000 euros para poder costear la intervención, un procedimiento altamente complejo que deberá realizarse en Lisboa de la mano del cirujano Markys Büchler. La operación está programada para este mismo viernes y se prevé que dure todo el día.

“Nos conocimos hace años en 'La que se avecina' y nunca olvidaremos el ataque de risa que nos dio rodando la escena del 'puré de verduro'. Hoy, Jimmy Shaw, al que muchos conoceréis como Mathew, necesita nuestra ayuda”, escribió Castaño en su publicación.

La intérprete explicó que, tras una etapa en la que la enfermedad había remitido, el tumor volvió a reproducirse, lo que supuso un duro golpe para todos los que le rodean. “La esperanza regresó cuando supimos que hay un doctor en Lisboa que es el único que puede operar el caso concreto de Jimmy, así que todos sus seres queridos nos hemos puesto manos a la obra”, añadió.

Castaño insiste en que “no importa cuánto, cualquier cantidad es bien recibida” y anima a colaborar en esta campaña solidaria: “Quien quiera y pueda, que aporte su grano de arena para que nuestro querido Jimmy, que tantas risas nos ha regalado, pueda enfrentar esta operación y volver a sonreír”.

El actor Jimmy Shaw, que dio vida al personaje de Mathew en la serie de Telecinco, se encuentra así en el centro de una movilización que une a compañeros, amigos y seguidores con el objetivo de reunir la cantidad necesaria para que pueda someterse a la intervención y continuar su lucha contra la enfermedad.